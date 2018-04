Dalle proposte in denim a quelle più eleganti ecco i 15 modelli must-have da acquistare e indossare subito

Ci risiamo. La primavera è finalmente arrivata portando con sé più luce e temperature miti, ma anche il solito fashion dilemma: cosa indossare durante la mezza stagione? La soluzione ci arriva in soccorso direttamente dalle passerelle e si chiama tailleur.

Se state pensando alle maxi spalline e ai volumi oversize tanto cari agli anni ‘80, siete fuori strada. I completi per la primavera sono minimali e bon ton e si indossano da mattina a sera.

C’è il classico tailleur pantalone dal piglio maschile, sdrammatizzato da inaspettate asimmetrie o dettagli in satin a effetto foulard, quello ultra casual in denim e il completo business style, rivisitato nelle forme e strizzato in vita da una cintura in pelle.

Ideale per “risolvere” le mise da cerimonia la combo “spolverino e dress”: si va dalle proposte preziose, arricchite da filati in lurex o bottoni gioiello, a quelle etno-luxury con stampe di ispirazione safari. Spazio anche ai completi gonna e giacca, una soluzione iper femminile che aggiungerà un twist estremamente chic agli outfit da giorno.

Scoprite con noi tutti i modelli must-have da acquistare e indossare subito!

Il tailleur pantalone





BALENCIAGA Apparentemente classico, con pantalone maschile a vita alta e blazer doppiopetto con abbottonatura asimmetrica.





Credits: mytheresa.com





Il completo in tweed





OSCAR DE LA RENTA Elegante e senza tempo, da custodire nell’armadio e sfoggiare quando si ha voglia di leggerezza e femminilità.





Credits: net-a-porter.com







Il blazer abbinato all’abito





TRUSSARDI Perfetto per le cerimonie, questo completo in misto cotone con lavorazione jacquard mélange è impreziosito da bottoni a finitura lucida.





Credits: trussardi.com







Il completo casual chic





STELLA MCCARTNEY Il classico blazer è sostituito da una giacca con peplo e zip frontale ed è abbinato ad ampi pantaloni culotte.





Credits: thedoublef.com





Il tailleur avvitato





MOTIVI Micro giacca senza revers dalla linea sciancrata e pantaloni palazzo a vita alta. Un outfit total black dall’eco vagamente maschile che funziona sempre.





Credits: motivi.com

Il completo in stile vintage











LAZZARI Mood anni ‘60 per la micro giacca e la gonna a portafoglio impreziosita da bottoncini in stile floreale. Da sdrammatizzare con una t-shirt o da indossare con camicia e tacchi per un risultato più elegante.





Credits: lazzarionline.com







Il completo pied-de-poule





PIERRE BALMAIN. Decostruzione e contaminazione le parole chiave che contraddistinguono questo outfit a motivo pied-de-poule. La giacca a due bottoni è arricchita da una cintura obi nella stessa fantasia, mentre gli shorts a palloncino sostituiscono la gonna.





Credits: net-a-porter.com



Il completo in lino





TORY BURCH Estetica boho per questo completo in lino e cotone con frange, ricami e decorazioni di perline che fanno pensare ad esotiche destinazioni.





Credits: mytheresa.com



Il tailleur pantalone con giacca a vestaglia





ZARA (In)formale con stile. Giacca doppiopetto dalla vestibilità over con cintura in tessuto e pantaloni a campana con tasche laterali.





Credits: zara.com





Il completo in denim





LAU Denim leggero per questo blazer rivisitato da portare con la gonna-pantalone nello stesso tessuto.





Credits: myzarstore.com



Il tailleur lamé





MISSONI Da riservare alle occasioni più speciali il tailleur sfoderato in maglia lamé.





Credits: mytheresa.com





Il completo etno-luxury





MALÌPARMI Ispirazioni tribali per il trench doppiopetto stampato e abito con ampio scollo a V abbinato.





Credits: maliparmi.com





Il completo bon ton





SANDRO FERRONE Pendent perfetto per lo spolverino con collo alla coreana dalle linee pulite e la gonna a sbieco nello stesso tessuto. Una soluzione femminile ed elegante adatta a cerimonie e occasioni speciali.





Credits: sandroferrone.it





Il tailleur business style





PRADA Il tailleur assume una sfumatura sensuale grazie al blazer che lascia le spalle scoperte e alla cintura in pelle che mette in evidenza la vita. Per vere power woman.





Credits: mytheresa.com





Il tailleur cammello





DRIES VAN NOTEN Un tailleur super versatile nell’intramontabile nuance cammello. Il tocco in più è dato dall’applicazione in satin stampato a effetto foulard e dalla micro cintura in vita.





Credits: mytheresa.com