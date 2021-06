Bikini a fascia, crop top, shorts: ecco come ricreare lo stile vacanziero di Summer, una delle star di “Summertime”, serie di Netflix giunta alla sua seconda stagione.

La sua (tormentata) storia d’amore con Ale e le sue avventure con i compagni di sempre ci hanno tenuto incollate davanti allo schermo sin dalla prima stagione, ma non è solo per questo che ci siamo appassionate così tanto a “Summertime” (al momento è in streaming su Netflix la seconda stagione) e non ci perdiamo neanche un episodio!

Serie di Netflix che racconta l’estate di un gruppo di adolescenti che si godono le meritate vacanze dopo un lungo anno di scuola, questo teen drama ha infatti catturato la nostra attenzione anche per lo stile unico di una delle sue protagoniste.

Parliamo di Summer, una ragazza matura e con un forte senso del dovere che si destreggia tra lavoro, famiglia e amici e si trova ad affrontare anche i primi piccoli problemi di cuore.

Interpretata dall’attrice Coco Rebecca Edogamhe, Summer ci ha conquistato con i suoi look freschi e coloratissimi, perfetti per fronteggiare le prime giornate di caldo in città, ma da sfoggiare anche in vacanza e da infilare nella valigia per il mare.

Il suo guardaroba è pieno zeppo di crop top dalle tinte vivaci, shorts e gonne di jeans, bikini e costumi interi dalle stampe multicolor, maglie in crochet: tutti capi di tendenza di questa stagione che fanno subito "estate" e che anche noi non vediamo l’ora di indossare.

Vi abbiamo già fatto venire voglia di copiare lo stile vacanziero di Summer? Allora non vi resta che darvi da fare con lo shopping. Ecco i capi e gli accessori che vi servono per ricreare i suoi stilosissimi look!

KOCCA T-shirt cropped stampa con la scritta "California"

Credits: courtesy of press office

UNIQLO Shorts di jeans a vita alta

Credits: uniqlo.com

NIKE Air Jordan, sneakers colorate in pelli scamosciata e nabuk

Credits: nike.com

OYSHO Bikini a righe in tessuto a coste

Credits: oysho.com

EMPORIO ARMANI Orecchini a cerchio in argento 925 placcato ora

Credits: armani.com

ZARA Crop top a righe in crochet

Credits: zara.com

H&M Minigonna di jeans con i bottoni

Credits: 2.hm.com

CONVERSE All Star, le iconiche sneakers basse di tela

Credits: converse.com

ETAM Costume intero a stampa floreale

Credits: zalando.it

MANGO Camicia cropped a pois con il nodo

Credits: shop.mango.com

PLV MILANO Bracciale con catena in argento, peso in bronzo e perline colorate

Credits: plvmilano.com

TOMMY HILFIGER Shorts a vita alta a righe multicolor

Credits: it.tommy.com

CALZEDONIA Bikini a fascia con laccetti arancione brillante

Credits: calzedonia.com

& OTHER STORIES Crop top con le maniche a sbuffo a stampa tutti frutti

Credits: stories.com