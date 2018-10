Gli stivali alti su cui puntare quest'anno? Ecco le varianti che ci hanno colpito al cuore!

Tra i tanti buoni motivi per amare follemente l'autunno inverno ci sono senza dubbi anche loro: gli stivali!

Dopo mesi di assenza dai nostri look (anche se le più impavide li indossano senza troppi problemi anche d'estate!), i nostri "affezionatissimi" tornano alla ribalta, meritandosi un posto d'onore tra le calzature must di stagione.

Tra le mille varianti disponibili, noi - lo confessiamo - abbiamo un debole in particolare per quelli alti con tacco. Sarà forse per via della loro innegabile femminilità o per il fatto che si abbinano praticamente a tutto, dagli abitini alle gonne fino ai jeans.

Fatto sta che non riusciamo mai a dire di no a un bel paio di high boots nuovi di pacca. Dalla versione classica in pelle nera che si adatta a tutte le occasioni, a quelli rossi fiammanti per un mood decisamente più esuberante e cool.

Dai lace-up in suede burgundy a quelli muniti di banda laterale a contrasto, la scelta è ampia e in grado di accontentare tutte le esigenze di stile.

Ecco 9 modelli che hanno scatenato in noi una voglia irrefrenabile di shopping! Non provate lo stesso impulso anche voi?





Stivali alti in suede con ricamo in pelle intrecciata SÉZANE

Credits: sezane.com





Stivali stampa rettile della collezione FILIPPA LAGERBACK X CARMENS

Credits: carmens.it





Stivali in pelle rosso fiammante PARIS TEXAS

Credits: tizianafausti.com





Stivali in pelle burgundy MAX & CO.

Credits: it.maxandco.com





Stivali in camoscio blu con inserti in vernice e tacco metallizzato LORIBLU

Credits: loriblu.com





Stivali con banda laterale, tacco e plateu a contrasto e fibbie

Credits: dior.com





Stivali stringati con para in gomma TIMBERLAND

Credits: timberland.it





Stivali a punta con tacco grosso SERGIO ROSSI

Credits: sergiorossi.com









In pelle nera con inserto elasticizzato e tacco medio KURT GEIGER

Credits: kurtgeiger.com