Scopriamo insieme gli stivaletti più trendy per la stagione che verrà

L'estate è ormai agli sgoccioli e l'autunno (non sembra) è a un passo e mai come quando si parla di moda ciò che conta è giocare d’anticipo.

Sul tema stivaletti poi… non si può davvero sbagliare!





Ecco perché è già tempo di fare il punto della situazione e prepararsi a scegliere il modello must have di stagion!

Vi elenchiamo tutti i trend in fatto di stivaletti per la stagione che verrà.

Non vi resta che prendere nota: sarete preparatissime e stupirete tutti!





Booties trend: Lamé e metallizzato





Nel segno della sobrietà, ecco un trend che non passa inosservato: stivaletti lamé.

Oro, argento, gold rose, platino: gli stivaletti devono brillare. #kirakira

Booties trend: Bianco





Gli stivaletti in bianco ottico, contro ogni previsione, rimangono sulla cresta dell'onda.

Se li avete già acquistati in primavera, ritirateli fuori, se ancora non li avete, sbrigatevi a comprarli perché sono sempre più cool. #everwhite





Booties trend: Cowboy e texani









Riconfermati in squadra anche i camperos, il grande comeback della primavera.

I texani danno all'outfit un tocco country da ragazza strong e fearless. #westernromance





Booties trend: Sock (effetto calzino)





Attillatissimi ed elasticizzatissimi, gli stivali a calza sono irrinunciablili.

Si infilano in un batter d'occhio et voilà, non vi accorgerete di averle ai piedi mentre gli altri non potranno fare a meno di notarli. #sockshoes

Booties trend: Allacciati





I booties più cool sono allacciatissimi.

Avete presente Mary Poppins? #laced

Booties trend: Vernice





La vernice è antipioggia e sempre di grande effetto.

Nel vostro armadio invernale non possono mancare almeno un paio di booties laccati #patentleather

Booties trend: Animalier





Passerà di moda il print animalier? Mai!

Anche questo inverno infatti leopardato, zebrato, tigrato e pitonato sono grandi protagonisti, trasformando i nostri piedi in zampette molto wild. #Grrr





Booties trend: Tacco scultura





I booties con tacco scultura sono una vera chicca.

Gli stivaletti diventano un'opera darte e l'effetto wow è assicurato! #taccodesign





