Look in bianco e blu, righe e molto altro ancora: pronte a lasciarvi contagiare dallo stile navy?

Righe, àncore, bottoni dorati e naturalmente la combo super chic che mescola tra loro il bianco e il blu (o il nero) ma anche un tocco di rosso.

Lo stile navy, o alla marinara, torna puntualmente ogni estate a illuminare di charme i nostri outfit. E noi - sarebbe inutile nasconderlo - ne siamo sempre follemente innamorate!

Sì perché specialmente con l'arrivo della bella stagione abbiamo bisogno di sfoggiare mise fresche e chic al tempo stesso, e il look à la marinière rappresenta proprio la sintesi perfetta di queste due qualità.

Per costruire un guardaroba che s'ispiri al mondo nautico sono sufficienti alcuni capi chiave da mixare tra loro: dai jeans bianchi all'immancabile maglia a righe (ma perfetto anche il maxi dress multi-striped), un pullover con àncore ricamate, una tracolla in pelle rossa (come dicevamo altro colore must oltre al blu, al bianco e al nero), un paio di pantaloni a palazzo o una minigonna con fila di bottoni rigorosamente gold e un costume dall'iconica stampa chain.

Completano il tutto alcuni accessori a tema: dal berretto ai sandali con cinturino alla caviglia, dagli occhiali da sole a righe ai mocassini "da barca".

Abbiamo selezionato i pezzi da aggiungere subito alla vostra wish list di stagione per salpare subito in un mare di glamour!

Maglia a righe H&M

Jeans bianchi MANGO

Borsa in pelle matelassé CHANEL

Pullover con ancore dorate MICHAEL KORS COLLECTION

Costume stampa chain NICHOLAS

Blusa con nodo alla marinara MARYSIA

Minigonna con bottoni dorati GIVENCHY

Berretto blu navy ZARA

Maxi dress J CREW

Sandali a righe con cinturino alla caviglia CHRISTIAN LOUBOUTIN

Costume intero a righe OYSHO

Pantaloni a palazzo con bottoni gold ZARA

Occhiali da sole GUCCI

Mocassini con gommini TOD'S

Tracolla con logo-ancòra JW. ANDERSON

