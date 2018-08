Poppy Delevingne reinterpreta lo stile navy in chiave pop. Il risultato? Per noi è un sì!



E chi l'ha detto che lo stile navy sia realizzabile solo con la classica combo righe bianche e righe blu?

Poppy Delevingne, ad esempio, non la pensa affatto così. E lo dimostra con il look firmato Polo Ralph Lauren indossato in occasione di Wimbledon.

Il mix perfetto tra il mood alla marinara con riferimenti al mondo nautico e le stampe e i colori pop, allegri e positivi, come il blu elettrico, il rosso e il giallo.





Un'idea carina e un po' diversa per non rinunciare a un trend intramontabile, come il navy appunto, ma aggiungendo qualche nota di colore e un tocco originale che non guastano.

Per rubarle l'idea, basta munirsi di una t-shirt con disegni a tema nautico, possibilmente declinati su tinte vivaci, e di una minigonna blu elettrico con bottoni gold alla marinaretta.

Gli accessori più adatti sono senz'altro un paio di sneakers bianche di tela, una borsa in rafia a righe e, naturalmente, un paio di occhiali da sole con lenti scure.

Ecco i must del suo stile da acquistare subito.









Canotta da vogatore con stampe nautiche POLO RALPH LAUREN.

Credits: ralphlauren.it





Minigonna con bottoni dorati BALMAIN.

Credits: farfetch.com





Sneakers di tela FEIYUE.

Credits: feiyue-shoes.com





Secchiello in rafia CESTA COLLECTIVE.

Credits: net-a-porter.com





Occhiali da sole LE SPECS.

Credits: mytheresa.com