Tutti pazzi per la stampa snake, ma come abbinarla al meglio? Vi mostriamo 6 outfit ideas tutte da copiare!

Non c’è stagione che si rispetti che non abbia il suo "fashion tormentone" e tra quelli dell’autunno inverno 2018/2019 c'è di certo il print pitonato.

La stampa snake aveva fatto capolino già la scorsa estate su camicie, costumi e pantaloni a zampa, vi ricordate?

Ora è diventata lettteralmente virale e si è consolidata come must have praticamente su tutto.





(Credits: Instagram)

Le proposte python sono sia in versione "natural ", classica e versatile, che colorata, pop ed eccentrica.



Ma come esaltare al meglio il pitonato senza cadere in accostamenti banali ( o "too much")?

Noi vi proponiamo una speciale selezione di 6 look snake print chic e originali.

Che il mix&match più trendy della stagione abbia inizio!

Stampa pitone: l'abbinamento "parisienne rock"





(Credits: Carmens, Elisabetta Franchi, Kurt Geiger, Net-a-Porter)

Il cocktail dress color ocra di Elisabetta Franchi crea un match perfetto con i boots snake della capsule collection di Filippa Lagerbäck per Carmens.

Il basco in pelle (must have!) di Eugenia Kim e la borsa Kurt Geiger (brand UK appena arrivato in Italia) completano questo look in stile parisienne rock. #rockchic

Stampa pitone: il mix da "fashion influencer"





(Credits: Fendi, The Kooples, Converse, Pinko)

Se volete ispirarvi agli outfit delle fashion influencer copiate subito questo look!

Gli insta-ingredienti pronti a regalarvi migliaia di like sono tanti: felpa logo oversize dalla collezione #Fendimania di Fendi, l'immancabile denim in patchwork di Pinko, le sneaker in vinile di Converse All Star e, last but not least, borsa a cartella in snake print rosso disegnata da @emrata (Emily Ratajkowski) per The Kooples. #instamania

Stampa pitone: il look da ufficio





(Credits: Falconeri, Gioseppo, Zara, Bulgari)

Toni caldi e autunnali per questo outfit giornaliero bilanciato ed essenziale.

Il pezzo forte sono ovviamente i maxi pants pitonati di Zara, perfettamente in tono con la borsa di Bulgari, non a caso della collezione Serpenti.

Il lupetto in cachemire di Falconeri e i tronchetti basic Gioseppo rendono il look portabile ed equilibrato. #inufficioconstile

Stampa pitone: beige, il color block più chic!





(Credits: YOOX, Maison Michel, Isabel Marant, Nordstorm)

Se amate il camel, optate per questo look perfettamente calibrato sui colori del beige e nero.

L'abito knitted di Lewit è un passepartout di questa stagione, abbinato agli iconici booties bicolor di Maison Margiela e fascia intrecciata di Maison Michel.

Lo snake print? Sulla tracolla a sacchetto con nappine di Isabel Marant. #camel+black

Stampa pitone: il tocco pink romantico





(Credits: &OtherStories, Tod's, Benetton, Casadei)

Se gli abbinamenti classici vi hanno stufato e volete un po' colore, eccovi accontentate!

Il rosa acceso del pull di Benetton si sposa benissimo con la mini in ecopelle snake di & Other Stories.

Gli accessori però lasciamoli neutri come i boots di Casadei e il mini backpack gommino di Tod's. #onwednesdays





Stampa pitone: il "ton sur ton" vincente





(Credits: Dior, Valentino, Prettylittlething, Fracomina)

Questo daily outfit gioca su toni del deserto e sulle proporzioni.

La maxi camicia snake di Pretty Little Thing è perfetta sui jeans ecrù a zampa di Fracomina.

La tracolla Dior in monogram e gli occhiali specchiati a mascherina di sir Valentino sono la cherry on top! #escursioneneldeserto