Chic e sofisticato, il finish coccodrillo è uno must dell'inverno. Da indossare subito!



Potremmo includerlo nell'animalier e indicarlo forse come uno dei materiali più lussuosi della categoria. ll coccodrillo è da sempre simbolo di opulenza e ricchezza, e di uno stile sicuramente non minimal.

Questo nell'immaginario comune lo rende anche un tantino "vecchio". Al giorno d'oggi o meglio, adesso, il croc-effect ha iniziato ad assumere mille volti diversi e non conosce età.



Intanto lo chiamiamo così, effect, proprio perché di coccodrilli veri trasformati in giacche, scarpe o borse, se ne vedono fortunatamente sempre meno. La pelle di capi e accessori è per la maggior parte stampata, per riprodurre le tipiche squame dell'alligatore, dettaglio che oltre a salvare i cari amici rettili, permette anche di muoversi tra prezzi decisamente diversi.







A effetto glossato o opaco, nero o coloratissimo: dalle giacche modello biker jacket a borse e stivaletti, le proposte per questa stagione sono davvero moltissime.



Tra le nostre preferite? Sicuramente i mocassini, versatili e ideali per chi non ama i pezzi troppo chiassosi, o le mini bag che rendono speciale anche il look più basic. Ma anche una bella pencil skirt a vita alta, in coccodrillo verde smeraldo, vi saprà conquistare. Provare per credere...

SAINT LAURENT Giacca doppiopetto in finta pelle stampata a effetto coccodrillo.

CHLOÉ Stivaletto Wave in pelle a effetto coccodrillo, tacco altezza 9cm.

MIU MIU Borsa in pelle verniciata, stampata a effetto coccodrillo. Tracolla a catena removibile e chiusura gioiello.



TOD'S Mocassini in pelle stampa effetto coccodrillo con dettagli in gomma "gommino".

TIBI Gonna pencil a vita alta in finta pelle dal finish effetto coccodrillo.



MEDEA Mini tote bag in pelle effetto coccodrillo con tracolla.



&OTHER STORIES Camicia con stampa effetto coccodrillo.



8 by YOOX Pantaloni a vita alta in pelle stampata a effetto coccodrillo.



AQUAZZURA Decolleté classiche in pelle rossa con finish coccodrillo e tacco sottile.



COCCINELLE Borsa Zaniah a tracolla in pelle stampa effetto cocco.

