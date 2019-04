Le sneakers sono l'accessorio must sui look primaverili e non solo. Ve lo dimostriamo con 5 mix&match studiati ad hoc



Pratiche, versatili e cool. In una parola: sneakers!

Un alleato imprescindibile per essere comode e cool dal mattino alla sera, soprattutto nella bella stagione. Ma come abbinarle per un risultato impeccabile?

Abbiamo scelto i modelli protagonisti della primavera estate 2019 e realizzato 5 look diversi ma ugualmente cool.

E voi di che mix and match siete?





Sneakers + abito midi

Adorate le sneakers dal design minimal? Provatele con un midi dress, magari declinato su una romantica fantasia floreale, da "stemperare" con un chiodo in pelle nera.





Sneakers ADIDAS ORIGINALS, abito chemisier IMPERIAL, giacca di pelle OLTRE

Credits: net-a-porter.com, imperialfashion.com, oltre.com





Sneakers + jeans

Una delle combo più classiche (ma per nulla scontata!) è quella che vede protagonisti i nostri mitici 5 tasche. Perfette in questo caso un paio di sneakers con la para alta che slanciano la figura e una blusa "alla Bardot" a quadretti Vichy.





Sneakers TIMBERLAND, jeans TOTÊME, blusa MICHAEL KORS COLLECTION

Credits: timberland.it, net-a-porter.com





Sneakers + minigonna

La mini di jeans con i bottoni è uno dei modelli di gonne top della PE 2019. Per indossarla con disinvoltura di giorno, ecco che arrivano in nostro aiuto, come sempre, loro: le sneakers, of course! Puntate su una versione dalla stampa optical per un tocco speciale.





Sneakers P448, t-shirt ALEXACHUNG, minigonna in denim MADEWELL

Credits: p448.com, net-a-porter.com





Sneakers + tailleur

E chi l'ha detto che il tailleur s'indossa solo con le scarpe eleganti? Prendete spunto dalle influencer e mixatelo anche voi con un paio di chuncky sneakers. Il risultato sarà sorprendente, fidatevi!





Sneakers JUST CAVALLI, tailleur ZARA

Credits: justcavalli.com, zara.com





Sneakers + longdress

Le sneakers bianche in tela sono un vero passe-partout del guardaroba. A tal punto da essere impeccabili anche sotto a un longdress elegante: provare per credere.





Sneakers bianche ALEXACHUNG X SUPERGA, longdress MARELLA, borsa TORY BURCH

Credits: superga.com, it.marella.com, toryburch.it