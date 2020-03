Dai jeans al completo elegante, ecco gli abbinamenti top per valorizzare le nostre amate sneakers!

Come indossare le sneakers per sfruttare al meglio il loro potenziale fashion? La risposta (giusta) a questa domanda ovviamente non è una sola. Sì, perché sono davvero tanti gli abbinamenti cool che si possono sperimentare per ottenere outfit favolosi.

Tutto dipende dall'occasione in cui vogliamo indossarle e, come sempre, dal nostro stile personale. Ebbene, abbiamo pensato a 5 mix&match per la primavera in grado di soddisfare i gusti e le esigenze più disparate: dal look più casual a quello più elegante, la scelta sta a voi!

Come abbinare le sneakers: l'outfit con i jeans

Tra le combo più facili e immediate che ci vengono in mente quando si parla di sneakers c'è quella con i jeans. Un sodalizio ben consolidato che ci fa gioco specialmente nel tempo libero, quando vogliamo essere comode ma senza rinunciare a un tocco stiloso. Per la bella stagione, perfetto il denim chiaro da mixare con una blusa romantica munita di ruches e le mitiche Converse All Star, uno dei modelli più amati di sempre.

Sneakers alte CONVERSE All Star, jeans bianchi RAG & BONE, blusa con ruches DÔEN

Credits: converse.com, net-a-porter.com

Come abbinare le sneakers: l'outfit con la gonna plissettata

Cercate un look easy ma al tempo stesso raffinato? I vostri alleati per raggiungere tale scopo saranno una gonna midi plissé, grande must del guardaroba femminile, da abbinare a una blusa in velluto con ricami preziosi. Ai piedi le immancabili chunky sneakers, ossia il modello bold anni 90 che da qualche stagione fa battere il cuore delle fashioniste di tutto il mondo. E anche il nostro!

Sneakers NIKE Air Max 270 React, gonna plissé ZARA, maglia in velluto con ricami PATBO

Credits: nike.com, zara.com, net-a-porter.com

Come abbinare le sneakers: l'outfit con il tailleur

Indossare le sneakers in ufficio? Certo che sì! Ma per rendere il dress code all'altezza dell'occasione serve un tailleur elegante! Noi ne abbiamo scelto uno super chic, giocato su una tonalità neutra come l'avorio, composto da blazer e pantaloni ampi a vita alta. Provatelo con un paio di Adidas bianche con finiture colorate per un pizzico di glamour in più che non guasta mai.

Sneakers ADIDAS SC Premiere, blazer e pantaloni & OTHER STORIES

Credits: adidas.it, stories.com

Come abbinare le sneakers: l'outfit con l'abito a fiori

Tra le tante "skills" delle sneakers c'è anche quella di saper sdrammatizzare con disinvoltura un abito elegante, rendendolo portabilissimo anche di giorno. Sceglietene uno midi, dalla fantasia a fiori femminile e romantica. Andrà a nozze con una tracolla dorata e sneakers in pelle bicolor. Da sfoggiare senza indugi anche di sera!

Sneakers GUCCI, abito midi a fiori MIU MIU, tracolla dorata MARELLA

Credits: gucci.com, net-a-porter.com, it.marella.com

Come abbinare le sneakers: l'outfit con la salopette in denim

Altra combo impeccabile per un daily look invidiabile vede protagonista la salopette in denim, un capo rubato al casualwear che diventa speciale se abbinato con i pezzi giusti. Quali? Un paio di Chanel con inserti in suede color-block e una camicia dalla fantasia catchy (noi l'abbiamo scelta con cavalli stampati, super cool!).

Sneakers CHANEL, salopette LEVI'S, camicia stampata MANGO

Credits: chanel.com, zalando.it, shop.mango.com