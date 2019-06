Ancora indecise su quali shorts acquistare quest'estate? I modelli top ve li suggeriamo noi (e anche gli abbinamenti giusti)

Gli shorts sono tra i capi che ci vengono in mente in automatico quando pensiamo all'estate e alle vacanze. Succede anche a voi?

Attenzione però: vietato sfoggiarli solo al mare. Si può, anzi si deve, scegliere di sfruttarli anche in città per ottenere in un lampo look super cool: basta solo scovare il modello giusto e avere qualche accortezza sugli abbinamenti.

Noi vi suggeriamo 5 combo che siamo sicure apprezzerete proprio per la loro versatilità. Si spazia infatti dagli immancabili shorts in denim a quelli in pelle nera dall'allure rock, passando per la versione più basic in cotone e quella dalla fantasia a quadretti Vichy, romantica e bon ton.

Altro grande trend poi è quello di abbinarli a un blazer elegante in coordinato: una proposta fresca e raffinata da indossare anche in ufficio.

Gli shorts in denim sono IL modello che non può mancare





Shorts in denim PRIMARK, camicia a righe IMPERIAL, slippers della collezione sr1 Amalia di SERGIO ROSSI, l'esclusiva capsule collection realizzata in collaborazione con Marta Ferri, occhiali da sole TRUSSARDI EYEWEAR.

Credits: primark.com, imperialfashion.com, sergiorossi.com, trussardi.com





Gli shorts di pelle si sdrammatizzano con una blusa romantica





Shorts in pelle ALAÏA, blusa con maniche a sbuffo CULT GAIA, espadrillas CASTAÑER, borsa DIOR.

Credits: net-a-porter.com, dior.com







Shorts con blazer in coordinato...e il look da ufficio è servito





Shorts e gilet ZARA, sandali GIOSEPPO, borsa VALEXTRA.

Credits: zara.com, gioseppo.com, valextra.com





Easy chic in città con shorts di cotone e camicia in denim





Shorts di cotone con risvolto FEDERICA TOSI, camicia in denim PLEASE, sandali BIRKENSTOCK, borsa COCCINELLE.

Credits: federicatosi.it, pleasefashion.com, birkenstock.it, coccinelle.com





Shorts + costume intero = mood vacanziero ON

Shorts stampa Vichy MANGO, costume intero CALZEDONIA, tracolla in rafia OYSHO, sneakers di tela SUPERGA.

Credits: shop.mango.com, it.calzedonia.com, oysho.com, superga.com