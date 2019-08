Che estate sarebbe senza shorts e camicia? Scoprite gli abbinamenti più cool da sfoggiare in vacanza e in città.



Uno è il capo estivo per antonomasia, l’altro un passepartout che non conosce stagioni. Insieme si trasformano nella divisa perfetta per le giornate più calde. Stiamo parlando della mitica accoppiata “short e camicia”, un grande classico che fa subito vacanza ma che, con qualche accortezza, può diventare la soluzione all’annoso dilemma del “cosa mi metto?” anche in città.

A dispetto di quanto si possa pensare, infatti, si tratta di una combo davvero versatile: basta puntare sui modelli giusti - calibrando proporzioni e accessori - per ottenere tanti outfit diversi da sfoggiare in altrettante occasioni.



Dagli abbinamenti easy chic, come bermuda e camicia smanicata, a quelli in stile Saint Tropez con shorts a quadretti Vichy e camicetta con nodo, fino ai mix&match più trendy che vedono protagonisti i chiacchieratissimi panta-ciclisti, le declinazioni sul tema sono pressoché infinite.

Ecco 5 idee look da sperimentare e indossare subito. Scopritele tutte e lasciatevi ispirare!







Shorts khaki e camicia a righe





Una combinazione facilissima ma molto chic, perfetta per viaggiare o, più semplicemente, per passeggiare tra le vie del centro. Da completare con un paio di comode espadrillas e una borsa super estiva, come quella in rafia.



Blusa a righe con maniche a palloncino LOEWE, shorts in canvas CHLOÉ, borsa in rafia con frange CAROLINA SANTO DOMINGO, espadrillas in suede con suola in corda MANEBÍ.

Credits: matchesfashion.com, net-a-porter.com, manebi.com





Shorts in jeans e camicia stampata







Inossidabile “pilastro” del guardaroba estivo, gli shorts in denim si prestano a essere indossati praticamente con tutto, dal costume intero alla t-shirt bianca. Noi ve li proponiamo in versione etno-chic, abbinati a una camicia dalla stampa esotica, un paio di sandali in cuoio e un braccialetto di conchiglie.







Camicia con stampa zebra TOPSHOP, shorts in denim KOCCA, bracciale in oro 24kt con conchiglie TOHUM DESIGN, sandalo in pelle intrecciata OYSHO.

Credits: eu.topshop.com, kocca.it, mytheresa.com, oysho.com





Shorst modello "bermuda" e camicia smanicata





Avvistati su gran parte delle passerelle Primavera Estate 2019 - da Balmain a Prada - i bermuda sono tornati a dominare le tendenze della stagione calda. Sceglieteli total white e mixateli a una camicia smanicata a fantasia, completando il look con un paio di infradito minimal in pelle e con il tocco “safari” di un paio di occhiali dalle lenti verde scuro.



Camicia stampata senza maniche MANGO, bermuda con pinces e piega centrale BOTTEGA VENETA, occhiali da sole aviator con montatura in bio-acetato e metallo STELLA MCCARTNEY, sandalo in pelle DIOR.

Credits: shop.mango.com, matchesfashion.com, stellamccartney.com, dior.com





Shorts a quadretti Vichy e camicia annodata





Se siete fan dello stile francese, la combo “shorts a quadretti e camicia bianca annodata” non potrà assolutamente mancare nel vostro armadio. Da corredare - ça va sans dire - con un paio di ballerine.

Camicia con nodo H&M, shorts in cotone a quadretti Vichy ZARA, clutch in pelle COMME DES GARÇONS, ballerine in pelle e plexi MIU MIU.

Credits: hm.com, zara.com, net-a-porter.com, matchesfashion.com





Panta-ciclisti e camicia oversize

Non potevano mancare all’appello gli amati-odiati pantaloncini ciclisti, tornati prepotentemente di tendenza dopo anni e anni di oblio. Il diktat di stagione li vuole abbinati proprio alla camicia, meglio se dal taglio maschile e dai volumi oversize. Per slanciare la figura aggiungete un paio di sandali con tacco vertiginoso.

Camicia bianca in cotone stretch THEORY, shorts cicilista in tecno jersey PINKO, orologio con bracciale in maglia chevron TRUSSARDI sandalo a listini con tacco grosso PELLICO.

Credits: net-a-porter.com, pinko.com, trussardi.com, pellico.net