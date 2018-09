Pronte per una nuova sessione di shopping? Stavolta vi portiamo alla Paris Fashion Week!



La Paris Fashion Week conclude ufficialmente il mese dedicato alla moda. Ma di certo non mette in stand by la nostra voglia di shopping. Anzi!

In questi giorni ci siamo innamorate perdutamente di tantissimi look delle collezioni primavera estate 2019 e non vediamo l'ora di poterli indossare.

Ma dopo aver sognato un po', è arrivato il momento di concentrarsi su cosa indossare quest'autunno.

Ecco una serie di must have di stagione pescati, guarda caso, proprio tra le proposte dei designer e delle maison che sfilano a Parigi.

Come la maxi felpa con Monna Lisa stampata di OFF-WHITE, la giacchina in tweed di GIAMBATTISTA VALLI, il maxi dress a fiori di GUCCI e la mitica Saddle Bag di DIOR, giusto per citarne alcuni.

Lasciatevi tentare.





I pezzi must per la Paris Fashion Week Felpa con Monna Lisa OFF-WHITE

Credits: net-a-porter.com

Gonna midi plissé GIVENCHY

Credits: net-a-porter.com

Chunky sneakers CHANEL

Credits: chanel.com



Trench in suede ALTUZARRA

Credits: net-a-porter.com

Camicia tapestry SAINT LAURENT

Credits: net-a-porter.com

Gonna a trapezio MIU MIU

Credits: mytheresa.com



Mini Saddle Bag DIOR

Credits: dior.com

Coppola in feltro ISABEL MARANT

Credits: net-a-porter.com

Occhiali da sole oversize CHLOÉ

Credits: net-a-porter.com



Giacca in tweed GIAMBATTISTA VALLI

Credits: mytheresa.com

Maxi dress a fiori GUCCI

Credits: gucci.com

Polo dress a fiori KENZO

Credits: kenzo.com



Pantaloni di vernice BALMAIN

Credits: mytheresa.com

Pull cropped con cuoricini VALENTINO

Credits: valentino.com

Pumps in velluto con fiori ROCHAS

Credits: mytheresa.com



T-shirt ricamata ALEXANDER MCQUEEN

Credits: mytheresa.com

Tubino check con drappeggi VIVIENNE WESTWOOD

Credits: net-a-porter.com

Bracciale monogram LOUIS VUITTON

Credits: it.louisvuitton.com



