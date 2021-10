Tutto il meglio dalle sfilate primavera estate 22 della Paris Fashion Week, accuratamente selezionato da Grazia.it

Au revoir Paris!

La Settimana della moda parigina, che ha dominato la scena dal 27 settembre al 5 ottobre, ha chiuso in bellezza e stravaganza il fashion month.

Ogni giorno della PFW ci ha regalato momenti di nuovi trend, provocazioni e sguardo al passato.

Grazia.it ha racchiuso tutto il best of Paris in 15 look memorabili, che, siamo sicuri, faranno la storia della moda. #BestOfParisFashionWeek

1) Best of PFW: il cappotto animalier di Valentino

(Credits: courtesy of Valentino)

La collezione Rendez-Vous di Valentino, che ha sfilato a Le Carreau Du Temple, si è poi spostata sul gran finale per le rue, vere e vive di Parigi. A queste ultime è dedicata la ricerca creativa di Pier Paolo Piccioli, che ha recuperato alcuni capi iconici della maison e li ha riletti con un nuovo sguardo, creando una collezione che unisse l’umanità metropolitana con l’identità Valentino. Ed è così che a colpire il cuore di Grazia.it è stato un look urban con tanto di combat, abbinato a un maxi cappotto tigrato lunghezza rasoterra. A contatto con la strada, appunto. #ValentinoRendezVous

2) Best of PFW: la borsa anni 90 a forma di cuore di Chanel

(Credits: courtesy of press office)

Passerella rialzata come una volta, modelle sorridenti e disinvolte e “Freedom” di George Michael in sottofondo: la SS 22 di Chanel è un tuffo negli anni 80/90 che sa di libertà e leggerezza. Ogni modello presentato in collezione da Virginie Viard è un omaggio all’estate e al passato che ha mandato in visibilio i vintage nostalgici che ne auspicavano il ritorno. Un esempio? La mini bag a forma di cuore, ad oggi uno degli accessori cult più introvabili degli anni 90, che presto tornerà in boutique. Come potrebbe non entrare direttamente nella nostra wish list? #NinetiesGlam

3) Best of PFW: la tuta floreale di Saint Laurent

(Credits: courtesy of press office)

Basta film e presentazioni digitali (seppur spettacolari), Saint Laurent di Anthony Vaccarello torna a Parigi più glam e eighties che mai! Alle spalle della Tour Eiffel hanno sfilato 62 look ispirati alla musa Paloma Picasso fatti di blazer che più over non si può, leggings, maxi cinture e molte catsuit, le jumpsuit attillate in spandex che sono già un must della FW 21/22. Indimenticabili le proposte con logo sul fronte o floreali (in foto), un’alternativa ricercata e d’impatto all’abito da sera. #CollectionDuScandale

4) Best of PFW: la vita bassa di Miu Miu

(Credits: courtesy of Miu Miu)

Gioia e terrore: sono queste le emozioni contrastanti che hanno accolto il ritorno della vita bassa messo in scena da Miuccia Prada nella sua primavera estate "Basic Instincts". Le immagini delle minigonne preppy di Miu Miu stanno facendo il giro del web ed entreranno presto negli armadi delle fashioniste più ardite e nostalgiche. E voi siete pronte? #BasicInstinct

5) Best of PFW: i dettagli gold e anatomici di Schiaparelli

(Credits: courtesy of Schiaparelli)

La vacanza surrealista: il direttore artistico Daniel Roseberry continua ad interpretare la visione di Elsa Schiaparelli servendo una collezione pret-à-porter dall’estetica hard e glam allo stesso tempo. I seni e capezzoli ricamati in tessuto (indossati da Chiara Ferragni proprio in questi giorni) e gli accessori gold anatomici che ornano i capi Schiaparelli sono ormai un segno distintivo della linea creativa che piace e colpisce. Come definire la donna Schiaparelli? Psycho-Chic! #ElsaInVacanza

6) Best of PFW: le ruches "minimal" di Giambattista Valli

(Credits: courtesy of press office)

Sfilata in super presenza per Giambattista Valli, che realizzato una collezione leggera e dai toni pastello che è un inno alla bellezza e al romanticismo di ultima generazione. Le balze e le ruches, da sempre uno dei tratti distintivi di Giamba nonché un massive trend della SS22, sono questa volta più accennate, minimali e in trasparenza. Oui! #Don'tBeScaredOfBeauty

7) Best of PFW: i cargo chic di Stella McCartney

(Credits: courtesy of Stella McCartney)

Cargo pants: se avete qualche dubbio su come indossare uno dei trend must del prossimo anno ci pensa Stella McCartney a mostrarvi la soluzione. Canottiera scintillante, sandali con tacco, attitude da vendere et voilà, il look con pantaloni combat è pronto per essere indossato! #StellaIsBack

8) Best of PFW: il red Carpet di Balenciaga

(Credits: courtesy of press office)

Demna Gvasalia non perde l’occasione per stupire e divertire il mondo intero, questa volta con la collezione “Red Carpet” di Balenciaga. Per presentare la Spring Summer 22 ha rivoluzionato le carte in tavola grazie a un tappeto rosso che ha visto “esibirsi" gli ospiti ignari insieme ai modelli della sfilata, misurandosi con la sete di fama che caratterizza la nostra società.

All’interno del Théâtre du Châtelet poi, tutti gli invitati hanno visto in anteprima la proiezione di un esilarante episodio speciale dei Simpson dedicato alla collezione stessa e al tema fashion and celebrity. Una trovata geniale che crea spunti, commenta la nostra era e che rimarrà scritta nella storia di Balenciaga e della moda. #BalenciagaRedCarpet

9) Best of PFW: il ritorno della Balmain Army

(Credits: courtesy of press office)

Tra passato e futuro, Olivier Rousteing ha festeggiato i suoi 10 anni da direttore artistico di Balmain e lo ha fatto con il suo esercito di top model, la Balmain army al completo. Un evento memorabile in cui tutte le muse di Rousteing si sono riunite - in presenza o a distanza come Beyoncé - per omaggiare il talento creativo del designer. #BalmainDiversity

10) Best of PFW: il bauletto di Dior

(Credits. courtesy of press office)

Quando l’athleisurewear incontra lo stile YK2 (ovvero anni 2000): dalla sfilata con richiami sixties di Dior, occhieggiavano questi deliziosi bauletti colorati che ci hanno riportato ai teenage years. Un accessorio che unisce due dei trend più hot della spring summer e porta a chiederci: chi sarà la prima influencer a sfoggiarlo? #SlimLook

11) Best of PFW: le coppe sagomate di Lanvin

(Credits: courtesy of press office)

Una delle tendenze inconfutabili della primavera 2022 sarà il focus sul busto e sul seno che si esplicita in corsetti, ricami, ferretti e sagomature che evidenziano le forme femminili. Proprio come ci mostra Lanvin che ha aperto il proprio défilé con tre bellissimi abiti sfrangiati che sottolineano le coppe con eleganza. #AMeGliOcchi

12) Best of PFW: gli abiti di scena di Louis Vuitton

(Credits: courtesy of Louis Vuitton)

Nicolas Ghesquière chiude la PFW invitandoci al "Gran Ballo del Tempo", una dimensione trascendentale in cui le creature di Louis Vuitton scambiano il giorno per la notte e il presente per il passato. Il caos stilistico e temporale diventa perfettamente lucido, look dopo look, grazie a creazioni uniche e svincolate dai codici. La chicca? I mini bauli Vuitton al braccio, che, siamo sicure, faranno impazzire i collezionisti. #LeGrandBalOfTime