Dal giorno alla sera con un solo gesto: i set coordinati sono il trend più semplice (e cool) da seguire questa primavera



Pratici, versatili e sempre più chic: stiamo parlando proprio dei set coordinati che si confermano anche per la primavera 2026 come uno dei trend più amati del guardaroba. Il motivo è semplice: risolvono il look in pochi secondi ma con il massimo dell’effetto.

D’altronde, c’è qualcosa di irresistibile nei co-ords. Sarà quell’aria curata senza sforzo, sarà la sensazione di avere già tutto sotto controllo appena li si indossa. Questa stagione, poi, si rinnovano con silhouette morbide, tessuti leggeri e una palette che sa già di belle giornate.

Dai completi in pelle a quelli in maglia sottile, fino alle versioni più eleganti in satin: le opzioni sono infinite e pensate per accompagnare tutte noi dalla mattina alla sera e soprattutto senza stress.

Set coordinati primavera: le tendenze da conoscere

Se c’è una parola chiave per questa stagione è libertà. I set coordinati infatti si allontanano dalle strutture rigide e abbracciano linee fluide e rilassate. Tra i modelli più desiderati ci sono quelli composti da camicia o golfino in maglia e gonna perfetti per un look effortless da città, ma anche i completi con gilet e bermuda, ideali per chi cerca qualcosa di più contemporaneo.

Grande ritorno anche per le combo top + gonna lunga, magari con tagli cut-out o dettagli drappeggiati, perfette per le prime serate primaverili.

Stampe o tinta unita? Il dilemma di stagione

Da una parte ci sono i set a stampa, vivaci e pieni di personalità. Floreali (ovviamente), ma anche righe, pois e motivi astratti: perfetti per dare subito carattere al look e per essere spezzati all’occorrenza.

Dall’altra, i coordinati monocromatici continuano a conquistare per la loro eleganza. Beige, bianco, burro, azzurro polvere, verde: nuance delicate che funzionano sempre e si prestano a infinite reinterpretazioni con gli accessori giusti.

In un momento in cui vogliamo tutto, praticità, stile e personalità, i set coordinati rappresentano la risposta perfetta. Sono facili, comodi, e sempre curati. E forse è proprio questo il loro segreto: farci sentire subito a posto, senza pensarci troppo.

Cosa aspettate allora? Ecco la nostra gallery con i set coordinati più belli da indossare questa primavera!

BURBERRY

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COS

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PRIMARK

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SANDRO

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ZARA

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ERGON

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RESERVED

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ROUJE

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PENCE1979

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RIVER ISLAND

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H&M

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