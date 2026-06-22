Segno del Cancro: tutti i must-have da aggiungere subito in wishlist
Salutati i gemelli, con il finire di giugno arriva il momento di accogliere il segno del cancro. Dal 21 giugno al 22 luglio infatti, si entra ufficialmente nel periodo segnato dal quarto segno del calendario zodiacale, quello forse più sensibile ed empatico della fascia celeste.
Come amiamo fare all'interno di questo appuntamento mensile, eccoci quindi ad analizzare i must-have che fanno proprio al caso suo. Ritroviamo il senso di protezione che caratterizza le amiche del cancro in un blazer speciale, abbinato infatti a un foulard da cingere attorno alle spalle.
Lo zigzag coloratissimo del costume intero invece, incarna bene la componente lunare del segno, quella che lo porta a cambiare idea in modo talvolta repentino.
L'animo nostalgico prende piede nella camicia personalizzata con uno slogan a tema mentre la borsa, a forma di cuore, impersona la parte più intima, la sfera degli affetti che è tanto cara a questo segno.
Ma i pezzi di cui prendere nota sono molti di più: scoprite di seguito i must-have dedicati al segno del cancro!
Segno del Cancro: i capi e gli accessori su cui puntare
Blazer Jamie in cady con sciarpa rimovibile, KALLMEYER.
Credits: Net-a-Porter.com
Abito slip dress lungo, SKIMS.
Credits: Skims.com
Costume intero con motivo chevron, MISSONI.
Credits: Farfetch.com
Camicia in cotone con quote, KARL LAGERFELD.
Credits: Zalando.it
Pantaloni pareo morbidi, MASSIMO DUTTI.
Credits: Massimodutti.com
Mini borsa a mano Serpenti Cuoricino in pelle di vitello con manico placcato oro, BVLGARI.
Credits: Bulgari.com
Ballerine crochet bianche, MAGDA BUTRYM.
Credits: Antonia.it
Trolley Nexis in esclusivo materiale Roxkin™ che garantisce resistenza, durata e leggerezza. Disponibile in quattro dimensioni, SAMSONITE.
Credits: Samsonite.com
Guanti in rete con cristalli, OSÉREE.
Credits: Mytheresa.com
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