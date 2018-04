Comode, trendy e super versatili: le stringate maschili sono tra le scarpe flat più amate della Primavera. Ecco 15 modelli da acquistare subito!



Sono le calzature maschili per eccellenza, ma da qualche stagione le stringate, le iconiche scarpe con i lacci e disegni traforati sulla tomaia anche dette "francesine", sono diventate uno dei capisaldi del guardaroba femminile e continuano a essere riproposte nelle nuove collezioni di grandi e piccoli brand in tante nuove varianti.

Àncora di salvezza durante le mezze stagioni, le derby shoes possono essere sfoggiate dall’ufficio all’apertivo, in ogni momento del quotidiano, e si confermano la scelta ideale in quei giorni in cui cambi repentini del meteo e sbalzi di temperatura improvvisi non ci consentono di avere ai piedi ballerine, loafers e altre calzature tipicamente primaverili.

Perfette con i look d’ispirazione mannish, le stringate si abbinano magnificamente anche ai capi più femminili. Questa primavera potrete portarle con jeans, pantaloni a sigaretta e completi coordinati, ma anche con vestiti dai tessuti impalpabili e gonne di ogni lunghezza: sono il classico pezzo jolly che sta bene con tutto.

Da i modelli a tinta unita, in pelle o suede, alle proposte dai riflessi metallizzati, con platform colorato o declinate nelle stampe di stagione: ecco una selezione di stringate maschili da puntare in vista di una nuova sessione di shopping!





ALTUZARRA Stringate blu con lacci bianchi

Credits: farfetch.com





CHURCH’S Stringate rosa in camoscio

Credits: mytheresa.com





COMME DES GARCONS Stringate maschili a pois

Credits: farfetch.com









FRATELLI ROSSETTI Derby in pelle senza lacci con dettagli forati

Credits: fratellirossetti.com





GIVENCHY Stringate in pelle senza lacci

Credits: netaporter.com





HOGAN Stringate in pelle metallizzata con platform

Credits: hogan.com





KIOMI Stringate in pelle con zeppa colorata

Credits: zalando.it





MANSUR GAVRIEL Stringate in pelle color cammello

Credits: netaporter.com





MARSELL Stringate metallizzate con flatform

Credits: farfetch.com





NICHOLAS KIRKWOOD Stringate in pelle con tacco incastonato di perle

Credits: mytheresa.com





PAUL SMITH Stringate bianche con platform multicolor

Credits: farfetch.com





POLLINI Derby in cuoio con suola in gomma

Credits: pollini.com





SANDRO FERRONE Stringate nere traforate

Credits: shop.sandroferrone.it





VAGABOND Stringate basse scamosciate

Credits: zalando.it





ZIGN Stringate scamosciate con la zeppa

Credits: zalando.it