Siete in cerca di un paio di scarpe stringate da acquistare ma siete indecise sul modello? Oxford o derby? Ecco come riconoscerle.

Che si tratti di un modello di scarpe stringate oxford o derby, non importa, perché entrambe aggiungeranno un tocco sfacciatamente “mannish” al vostro look.

Proprio perché trafugate direttamente dal guardaroba maschile le stringate in stile garçonne (o androgino) si prestano ben volentieri a mix & match ironici e interessanti.

Infatti, sia le oxford che le derby sono perfette con un paio di pantaloni o jeans a vita alta; con una camicia dal taglio dritto; con una gonna corta in tartan scozzese per uno stile più preppy o più elegantemente con un tailleur per enfatizzare il lato tomboy che è in voi.

Ma come distinguere i due modelli? La risposta è molto semplice: le oxford si caratterizzano per l’allacciatura chiusa mentre le derby per quella aperta. Facile no? In questo modo eviterete qualsiasi gaffe.

Insomma, state pensando a un cambio look mannish style? Iniziate dalle scarpe… e che siano stringate!

