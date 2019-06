Quale occasione migliore dei saldi estivi per fare scorta di scarpe e sandali?

Tra pochi giorni (il 6 Giugno, per la precisione) nella maggior parte dei comuni italiani inizieranno i saldi estivi.

Uno dei momenti più attesi da tutte le fashion addicted: il periodo dell'anno in cui glamour e risparmio finalmente vanno di pari passo.

Nella (lunga) lista di sfizi che ci vorremmo togliere, approfittando di sconti e promozioni, ci sono sempre loro: scarpe e sandali.

Quali aggiungere subito nel carrello degli acquisti per non sbagliare? Abbiamo selezionato i modelli must di stagione, che però potrete "sfruttare" tranquillamente anche a Settembre.

Dalle immancabili chunky sneakers, che non accennano minimamente a perdere appeal, alle zeppe in corda perfette al mare e in città.

Dai sandali gold con listini sottili per le serate speciali, ai mocassini in vernice per l'ufficio.

Senza scordare naturalmente sandaletti minimal con tacco comodo, mules in pelle, décolleté slingback e stivaletti bianchi (altro tormentone che non sembra diminuire).

Ah, e non dimenticatevi di portare una scorta di biscottini per il vostro cagnolino che durante lo shopping potrebbe assumere la stessa espressione avvilita della foto in apertura.





Chunky sneakers ADIDAS

Credits: net-a-porter.com





Sandali in suede CARMENS

Credits: carmens.it





Stivaletti bianchi GIANVITO ROSSI

Credits: net-a-porter.com





Pumps glitter JIMMY CHOO

Credits: net-a-porter.com





Mocassini in vernice TOD'S

Credits: net-a-porter.com





Zeppe in corda CASTAÑER

Credits: net-a-porter.com





Sandali oro con listini sottili ZARA

Credits: zara.com





Mules in pelle MALONE SOULIERS

Credits: malonesouliers.com





Décolleté slingback GUESS

Credits: guess.eu





Sandali minimal con tacco midi GIOSEPPO

Credits: gioseppo.com