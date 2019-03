Un grande must del guardaroba femminile ma non sempre facilissimi da portare. Scoprite con quali scarpe abbinarli per ottenere look favolosi



Il must per antonomasia dei favolosi anni 70 e dello stile hippie? I pantaloni a zampa, of course.

Un modello cool che torna a far parlare di sè anche nella nuova stagione, declinandosi su tante versioni e texture diverse.

Se vi piacciono ma non riuscite mai a indossarli come vorreste, tranquille: vi aiutiamo noi!

Partiamo da un presupposto fondamentale: la difficoltà maggiore sta nel trovare le scarpe giuste con cui abbinarli.

Una volta superato questo scoglio, il resto del look è tutto in discesa, fidatevi.

Abbiamo preparato per voi 6 abbinamenti perfetti da provare subito: scegliete il vostro.





Pantaloni a zampa e zeppe

Un sodalizio davvero fortunato che resiste indenne anno dopo anno (ma diciamo pure anche decennio dopo decennio!) e che ci regala un allure seventies irresistibile. Inoltre le zeppe sono il giusto compromesso tra comodità e glamour, quindi non possiamo davvero chiedere di più, non trovate?







Pantaloni a zampa CHLOÉ, zeppe CHRISTIAN LOUBOUTIN

Credits: net-a-porter.com





Pantaloni a zampa e stivaletti

Un'altra calzatura che amiamo alla follia (e che ci risolve sempre non pochi problemi in fatto di abbinamenti) sono loro: gli stivaletti con tacco. Un passe-partout praticamente su tutto, che guarda caso ci torna utile anche su questo modello di pantaloni. Non ci credete? Guardate qui.







Pantaloni BALMAIN, stivaletti ACNE STUDIOS

Credits: net-a-porter.com





Pantaloni a zampa e mocassini con tacco

Se preferite qualcosa di più pratico da poter indossare all day long, la risposta è solo una: i mocassini con tacco midi (e super comodo). Se poi sono anche bellissimi e ricoperti di glitter dorati, meglio ancora!





Jeans a zampa GUESS, mocassini glitter con tacco GUCCI

Credits: guess.eu, gucci.com





Pantaloni a zampa e sandali con tacco grosso e plateau

Trattasi di un altro grande classico in perfetto stile anni 70, il piano B per chi non ama particolarmente le zeppe. Il risultato è un mix&match femminile e chic che slancia la figura e si presta anche a essere indossato nelle serate più "frizzantine".





Pantaloni 3.1 PHILLIP LIM, sandali con plateau CARMENS

Credits: net-a-porter.com, carmens.it





Pantaloni a zampa e slingback

Per voi la parola tacchi fa rima solo e soltanto con décolleté e slingback? Scegliete un modello di pantaloni a zampa dal taglio sartoriale e un paio di pumps ricamate e avrete l'outfit perfetto anche per una cerimonia elegante o un'occasione speciale.





Pantaloni PIAZZA SEMPIONE, décolleté slingback PELLICO

Credits: piazzasempione.com, pellico.net





Pantaloni a zampa e sneakers

Una soluzione sconsigliata a chi ha un fisico "mignon", perchè avrebbe solo l'effetto di accorciare ulteriormente la figura. Ma se rientrate nella categoria delle alte, potete tranquillamente scegliere questo abbinamento daily, decisamente più comodo e easy rispetto alle proposte col tacco.







Pantaloni LOEWE, sneakers STOKTON

Credits: net-a-porter.com, stokton.it