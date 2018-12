Pronte a fare il pieno di sandali gioiello, stivaletti glitter e pumps ricoperte di paillettes luccicanti?

Il dress code per le feste ha un diktat ben preciso: scintillare! E per farlo, secondo noi, ogni mezzo a disposizione è lecito.

Se vestirvi di paillettes vi sembra un po' eccessivo, la soluzione è puntare sulle scarpe.

Sì, perchè per quanto applicazioni di strass e glitter non passino mai inosservate, vederle campeggiare su sandali e décolleté "impegna meno".

Del resto un bel paio di pumps sparkling sono il corredo ideale per rendere ancora più speciale una mise sobria e chic, ma funzionano alla perfezione anche sotto ai jeans e ai look casual.

Per aiutarvi nell'arduo compito di scegliere il modello perfetto per voi, abbiamo valutato le proposte più glamour in commercio e decretato le nostre preferite: lasciatevi tentare!

Scarpe: i modelli più eleganti per le feste Pumps con cinturino di strass alla caviglia DIOR

Credits: dior.com

Pumps glitter GUCCI

Credits: net-a-porter.com

Stivaletti glitter SAINT LAURENT

Credits: net-a-porter.com



Décolleté in raso con maxi gioiello ROGER VIVIER

Credits: net-a-porter.com

Sandali in pelle metal con platform AQUAZZURA

Credits: net-a-porter.com

Sandali con le piume TABITHA SIMMONS

Credits: net-a-porter.com



Pumps di velluto con ricami jacquard FRAGIACOMO

Credits: fragiacomomilano.com

Sandali nude con stella e swarovski JIMMY CHOO

Credits: net-a-porter.com

Sandali con applique preziose MANGO

Credits: shop.mango.com



Sandali con applique floreale e cristalli MICHAEL MICHAEL KORS

Credits: michaelkors.it

Pumps con glitter gold MIU MIU

Credits: net-a-porter.com

Ballerine in suede con cinturino glitter CARMENS

Credits: carmens.it





Loafer con cuore di strass PRETTY BALLERINAS

Credits: prettyballerinas.com

Stivaletti in camoscio nero con cristalli decorativi LORIBLU

Credits: loriblu.com

Sandali con calzino in rete metallizzata RENÉ CAOVILLA

Credits: renecaovilla.com



