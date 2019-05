Gonne lunghe + scarpe: 5 look mix&match da scegliere in base al vostro stile e al vostro mood.



È uno di quei dilemmi fashion difficili da risolvere e che ha afflitto tutte almeno una volta nelle vita: che scarpe indossare con le gonne lunghe?

Che siano in denim, tulle o lino, a tinta unita o dalle stampe multicolor, le gonne lunghe sono uno dei pezzi irrinunciabili della primavera-estate e non mancano mai nel guardaroba di stagione, ma per sfruttarle al meglio in ogni occasione vanno abbinate alle scarpe giuste.

Come indossarle in modo stiloso dall’alba al tramonto? La buona notizia è che gli abbinamenti da provare sono praticamente infiniti.

Con le slingback per una giornata in ufficio, con le sneakers per un pomeriggio di shopping per le vie del centro, con le ballerine per un aperitivo con le amiche, con un paio di sandali con il tacco per un appuntamento romantico, con dei sandali rasoterra per i primi weekend al mare… ci si può davvero sbizzarrire con il mix&match.

Se poi siete a corto di idee, ci pensiamo noi a farvi trovare la giusta ispirazione. Ecco 5 combo da cui potete prendere spunto!





Gonna lunga a pois e slingback





Gonna lunga a pois con le balze REJINA PYO + Slingback nere in camoscio con kitten heel CARMENS

Credits: mytheresa.com / carmens.it





Gonna lunga in tulle e sneakers





Gonna lunga rosa in tulle IMPERIAL + Sneakers con suola spessa e tomaia in tessuto TIMBERLAND

Credits: imperialfashion.com / timberland.it





Gonna lunga con volant e ballerine





Gonna lunga a campana con balze blu KAFFE + Ballerine a stampa d’ispirazione anni ’60 AQUAZZURA

Credits: zalando.it / mytheresa.com









Gonna lunga stampata e sandali con il tacco





Gonna lunga in cotone dalla fantasia optical PLANC C + Sandali bianchi con tacco largo e cinturino alla caviglia LELLA BALDI

Credits: mytheresa.com / lellabaldi.com





Gonna lunga bianca e sandali flat





Gonna lunga bianca con elastico in vita SISLEY + Sandali flat in pelle e suede ANCIENT GREEK SANDALS

Credits: it.sisley.com / farfetch.com