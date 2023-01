Le scarpe per iniziare il 2023 con il passo giusto? Dai sandali alle slingback, dalle Mary Jane alle ballerine, ecco i modelli must have delle nuove collezioni

Ok, adesso ci dovete spiegare come si fa a iniziare l'anno nuovo con il piede giusto senza avere anche il giusto paio di scarpe. No dai perchè secondo noi è davvero impossibile, siete d'accordo? Benissimo, allora vi trovate esattamente dove dovreste essere, ossia nel focus dedicato alle "shoes to die for" delle nuove collezioni moda.

Dunque cominciamo subito col dire che il 2023 è ricco di conferme e i modelli che ci avevano appassionato nell'anno precedente si sono consolidati come must have indiscussi anche per i mesi a venire. Qualche esempio? Vi ricordate delle Mary Jane che hanno regalato quel tocco preppy irresistibile a tutte le vostre mise? Eccole di nuove fare capolino dalle vetrine dei negozi, fisici e online, pronte a riconfermare la loro egemonia sui look primaverili.

Stesso discorso vale per le ballerine (vi ricordate la versione di Miu Miu che ha fatto battere il cuore a tante di noi?): se quest'inverno le abbiamo indossate con i calzettoni spessi di lana, proprio come vuole il trend visto in passerella, per la bella stagione sarà bello indossarle con un gambaletto leggero (altra tendenza che sta iniziando a circolare tra le influencer più stilose) o anche senza nulla.

Anche i controversi clogs, alias gli zoccoli, torneranno a far parlare di sè nei prossimi mesi. E poi ci sono loro, i sandali, alti o bassi che siano: alzi la mano chi non vede l'ora che arrivi la primavera per poterli indossare di nuovo! Se non riuscite proprio a resistere così tanto, resta sempre l'opzione di sfoggiarli con calzini in cashmere o collant coprenti, a voi la scelta.

Ecco una carrellata delle scarpe più cool del 2023 su cui vi suggeriamo di iniziare a fare un pensierino...

Pumps con tacco midi e cinturino gioiello EMANUELLE VEE

Credits: emanuellevee.it

Stivaletti open toe con plateau AGL

Credits: agl.com

Mary Jane in vernice color lampone MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

Sandali in pelle gold PAOLA VENTURI

Credits: paolaventurishoes.com

Ballerine a punta con fibbia dorata MANGO

Credits: shop.mango.com

Sandali in raso con strass GUESS

Credits: guess.eu

Slingback in pelle brown con inserto stampa cocco & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Décolleté con strass TAMARIS

Credits: tamaris.com

Pumps con maxi plateau H&M

Credits: hm.com

Ciabattine gioiello BALDININI

Credits: baldinini-shop.com

Mary Jane in vernice stampa cocco BOTTEGA VENETA su Mytheresa

Credits: mytheresa.com

Stivaletti in pelle metallizzata con dettaglio cut-out UNISA

Credits: unisa-europa.com

Ballerine con catena dorata alla caviglia MARIA LUCA

Credits: maria-luca.com

Mules con tacco block heel MARC O' POLO

Credits: marc-o-polo.com

Pumps slingback con inserto in plexi e strass AQUAZZURA

Credits: aquazzura.com

Ballerine gold STEVE MADDEN

Credits: stevemadden.it

Slippers in pelle scamosciata FRAU

Credits: frau.it

Pumps con tacco gioiello e applique preziose MALONE SOULIERS

Credits: malonesouliers.com

Sandali silver con listini incrociati TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Slingback in pelle con tacco a forma di rosa LOEWE

Credits: loewe.com