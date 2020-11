Cercate un paio di scarpe super comode da poter sfruttare in casa senza scivoloni di stile! La scelta non può che ricadere su slippers e friulane: ecco i modelli più chic da comprare subito!

D'accordo il momento non è proprio dei migliori, lo sappiamo bene. In questo periodo di restrizioni e di semi lockdown in cui le occasioni per uscire sono davvero limitate, le uniche scarpe che ci verrebbe voglia di indossare sono le classiche ciabatte da casa. Ma la risposta è... NO!

Anche perché esistono scarpe che sanno coniugare alla perfezione comodità e stile. Quali? Slippers e friulane, che domande!

Le prime dal gusto manlike e disinvolto, come l'iconico modello di Gucci che spopola ormai da diverse stagioni, sono perfette anche per l'ufficio, mentre le seconde, le friulane per l'appunto, sono le iconiche pantofole/babbucce artigianali che un tempo venivano relegate a calzatura da casa ma che oggi si sfoggiano con nonchalance anche fuori (N.d.R.: molte influencer le abbinano persino a tailleur e abiti da sera!).

Che voi vi sentiate più comfy e a vostro agio con le une o con altre, poco importa. Sono entrambe chic quanto basta e davvero super comode: provare per credere. Il giusto compromesso insomma in questo periodo particolare per non rinunciare a quel pizzico di glamour che non guasta mai!

Slippers in broccato GUCCI

Credits: gucci.com

Slippers dell'esclusiva capsule collection di & OTHER STORIES in collaborazione con il brand svedese HUMS

Credits: stories.com

Friulane in velluto ricamate ALLAGIULIA X ISSIMO

Credits: issimoissimo.com

Slippers con applique gioiello ROGER VIVIER

Credits: net-a-porter.com

Friulane in velluto cipria PAPUSSE

Credits: papusse.com

Friulane lavorate a mano in velluto con suola in gomma VIBI VENEZIA

Credits: vibivenezia.it

Slippers bicolor in montone riccio, MARNI

Credits: marni.com

Slippers in suede WHO WHAT WEAR su Zalando

Credits: zalando.it

Friulane in velluto a coste con fiocco in raso LAC MILANO

Credits: lacmilano.com

Slippers con nappine CHANTELLES su Zalando

Credits: zalando.it

Friulane in velluto verde FOLKLOORE

Credits: folkloore.com

Slippers in pelle con dettaglio metal SERGIO ROSSI

Credits: sergiorossi.com

Friulane in velluto con profili ricamati THE ROW

Credits: net-a-porter.com

Slippers in raso con fiocchetti SLEEPER

Credits: the-sleeper.com

Slippers blu navy con nappine PRETTY BALLERINAS

Credits: prettyballerinas.com

Slippers in pelle intrecciata KURT GEIGER

Credits: mamaison.shoes

Friulane con bordi a contrasto GALLO

Credits: gallo1927.com

Slippers in suede rosa CHARVET

Credits: net-a-porter.com

Friulane in velluto verde bosco LAZZARI

Credits: lazzarionline.com