Hanno fatto breccia in tanti cuori e fatto incetta di like su Instagram: scoprite questi nuovissimi brand

Il fatto che siano le influencer e le star di Instagram a determinare il successo di un marchio, è ormai opinione diffusa. Che la si condivida o meno, questa tendenza ci ha portato a scoprire tanti brand nuovi, emergenti, che hanno conquistato popolarità a suon di like (e di pose).

Scarpe, borse e capi d'abbigliamento che nascono dall'estro di creativi meno mainstream, che hanno avuto un forte impatto sui trend di stagione.

C'è il duo berlinese di Aeydēe che punta su calzature made in Italy dalle linee essenziali ma dai materiali pregiati, c'è la designer multitasking Maryam Nassir Zadeh che da una boutique a New York ha creato un e-commerce, e un marchio, che produce abiti e calzature, entrambi amatissimi a livello internazionale.

Carolina Santo Domingo ha fondato il suo marchio a Los Angeles e le sue borse sono al braccio di alcune delle celebrities più quotate, da Emily Ratajkovski a Karolina Kurkova.

Parliamo ancora di borse con Wandler marchio olandese che punta su design minimal e colore e con By FAR, firma di 3 designer australiane.



Date un'occhiata ai pezzi per noi identificativi di ognuno di questi nuovi brand e scoprite come li indossano le influencer più seguite su Instagram.







RIXO LONDON



RIXO LONDON è un brand londinese fondato da Henrietta Rix e Orlagh McCloske, due amiche con la passione per il vintage. Abiti portafoglio, camicie con ruches, ricami e tessuti fantasie sono il marchio distintivo di ogni collezione.

Eva Chen ha indossato questo abito di paillettes, subito sold out sui principali e-commerce.

Credits: Rixo.co.uk







WANDLER



Wandler è il marchio della designer olandese Elza Wandler, fondato nel 2017. Ogni sua creazione unisce funzionalità e pulizia delle forme a un sapiente uso dei colori. Il risultato? Molto elegante e contemporaneo.

A indossare subito le sue borse, anche nella variante personalizzata, l'influencer e digital director di Barneys Erica Choi.



Credits: Wandler.com







AEYDĒ

Marchio fondato nel 2015 dal duo berlinese Luisa Krogmann e Constantin Langholz-Baikousis, ma interamente prodotto in Italia, Aeydē racchiude in ogni creazione essenzialità e design moderni a materiali di pregio.

A innamorarsi dei loro stilvaletti in pelle effetto rettile, Blanca Miró Scrimieri.

Credits: Net-a-Porter.com







CAROLINA SANTO DOMINGO



Carolina Santo Domingo è una designer americana, nipote di Lauren Santo Domingo. Ha scelto di creare le sue borse per mettere sul mercato un prodotto versatile e di ottima qualità che si potesse porre in un range di prezzo medio.

Tra le sue fan c'è Emily Ratajkovski, che ha scelto la sua Raffia Bag per il festival di Coachella.



Credits: Net-a-Porter.com







MARYAM NASSIR ZADEH



Designer e proprietaria di una delle boutique più cool di New York, Maryam Nassir Zadeh è famosa per le sue calzature d'ispirazione rétro. Stivaletti, sandali e sabot: tantissime varianti in pelle made in Italy.

Tra le sue fan c'è la editor americana Alyssa Coscarelli.



Credits: Farfetch.com











BY FAR



Design moderno con una spiccata nota vintage: By FAR è stato fondato da tre designer australiane, e la scelta di tale nome è molto curiosa. "By FAR", in inglese, significa "di gran lunga" ma FAR è anche l'unione delle iniziale dei 3 figli delle fondatrici. Che sostengono siano "di gran lunga" ciò di cui vanno più orgogliose.



Camille Charriere è una delle influencer che hanno contribuito a rendere famoso il marchio.



Credits: Byfar.com