Dalle sneakers ai mocassini, passando per ballerine e mules: ecco le scarpe flat di cui non potrete fare a meno nei prossimi mesi.

Anche se in questo momento #noirestiamoacasa, ci auguriamo che prima o poi questo periodo finisca. E a quel punto noi saremo pronte a ricominciare con il piede giusto. E con le scarpe giuste, naturalmente!

Praticità, comfort e tanto glamour. Queste le qualità che cerchiamo in un paio di scarpe basse. Una delle risorse fashion più utili dell'intero guardaroba, specialmente per i nostri look daily, ma non solo.

Molti modelli flat infatti sono stati ampiamente sdoganati anche di sera, per le cerimonie e nelle occasioni più eleganti. Basta scegliere la variante giusta, quella insomma che si adatti all'outfit che dobbiamo indossare e, come sempre, al nostro stile personale.

Dalle sneakers minimal o coloratissime, alle ballerine super romantiche, dalle ciabattine sofisticate alle mules glitter, dalle loafer ai mocassini manlike, a ognuna la sua scarpa bassa. Scegliete la vostra!

Mocassini in pelle & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Ballerine con applique gioiello JIMMY CHOO

Credits: jimmychoo.com

Sneakers con lacci colorati ADIDAS

Credits: adidas.it

Ballerine in denim CHANEL

Credits: chanel.com

Loafer in suede TOD'S

Credits: tods.com

Ciabattine H&M

Credits: hm.com

Mules glitter MIU MIU

Credits: miumiu.com

Ciabattine gioiello GIUSEPPE ZANOTTI

Credits: giuseppezanotti.com

Ballerine TOPSHOP

Credits: topshop.com

Loafer PRETTY BALLERINAS

Credits: prettyballerinas.com

Bebè con punta squadrata LAZZARI

Credits: lazzarionline.com

Ciabattine MANGO

Credits: shop.mango.com

Ballerine con paillettes MARELLA

Credits: it.marella.com

Sandali DIOR

Credits: dior.com

Sneakers multicolor CONVERSE

Credits: converse.com

Ballerine con cinturino di strass TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Ciabattine bicolor ZARA

Credits: zara.com