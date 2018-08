Non è mai troppo presto per acquistarne (almeno) un paio



Il rientro in città dopo le vacanze estive ha anche i suoi lati positivi. Quali?

Beh, ad esempio, ci si può concentrare prima che la stagione inizi ufficialmente (e che qualcuna se ne impossessi al posto nostro!) sulle scarpe dell'autunno inverno da avere.

Non parliamo di modelli a caso ma dei 10 must che non possono di certo mancare nel guardaroba più cool. Chunky sneakers, texani, sandali nude da sera, raffinate mules per un tocco disinvolto e molto altro ancora.

Pronte a lasciarvi tentare?





LE CHUNKY SNEAKERS

In fatto di sneakers resiste ancora la tendenza delle silhouette robuste con suole grosse e super comode, meglio ancora se in versione coloratissima. Da mixare anche con abiti e abitini più eleganti come ci insegnano le fashion influencer.





BALENCIAGA

Credits: farfetch.com





GLI STIVALETTI ANIMALIER

Che le stampe leopardate e maculate siano il leitmotiv della nuova stagione fredda non è certo un segreto, basta guardarsi intorno per accorgersi di questo trend dilagante. Se il total look vi sembra eccessivo, un accessorio, come un paio di scarpe ad esempio, ci sembra il giusto compromesso. Non trovate?





AQUAZZURA

Credits: net-a-porter.com









LE DÉCOLLETÉ BIANCHE

Pulite, essenziali e perfette praticamente su tutto, dal jeans all'abito più raffinato: le pumps in pelle bianca regalano un tocco luminoso e bon ton dal mattino alla sera, provare per credere.





PRADA

Credits: net-a-porter.com





LE MULES

Un'altra tendenza che non accenna a diminuire è quella che vede protagoniste le mules, le ciabattine chiuse in punta e aperte sul tallone, per un mood rilassato e chic al tempo stesso.

THE ROW

Credits: net-a-porter.com





I SANDALI CON PLATEAU

Eccessivi, vistosi e super glamour: i sandali con plateau ci fanno svettare all'insegna della comodità e slanciano la figura alla perfezione. Tra le versioni più belle di stagione quelle in velluto occupano un posto speciale.





DOLCE&GABBANA

Credits: store.dolcegabbana.com





GLI STIVALETTI TEXANI

Provateli con un abitino bianco da "La casa nella prateria" per un risultato romanticissimo. Ma anche con un paio di jeans skinny o con dei pantaloni in pelle per un effetto più grintoso e rock. La scelta sta a voi.





GIVENCHY

Credits: mytheresa.com





I CUISSARDES

L'anno scorso ci hanno fatto letteralmente innamorare. E dopo una brevissima pausa estiva, tornano a far parlare di sè. Come portare i cuissardes? A noi piacciono sia nella combo classica con abiti corti e gonnelline, sia con midi dress che ne celano la lunghezza ma che lasciano di più all'immaginazione.





LE DANGEROUGE

Credits: ledangerouge.com





I SANDALI NUDE

Almeno un paio di sandali neutri con tacco alto nel guardaroba femminile non può mancare! Il perchè è semplice: ci consentono infinite combinazioni di look e risolvono il dramma del "come lo abbino questo vestito?".





ALAÏA

Credits: net-a-porter.com





I CHELSEA BOOTS CON LE BORCHIE

Sdrammatizzare ad hoc una mise molto femminile per poterla portare anche di giorno? I vostri alleati si chiamano chelsea boots. E sono anche comodi, guardate un po'.





ALEXANDER WANG

Credits: net-a-porter.com





I MOCASSINI SILVER

Pratici e perfetti per trascorrere tante ore fuori casa, tra il lavoro e il tempo libero, i mocassini in nappa sono sempre un'ottima idea. Se poi sono silver, l'effetto cool è assicurato.





TOD'S

Credits: mytheresa.com