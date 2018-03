Fiori e fiorellini sbocciano sui modelli di scarpe must have di stagione: ecco quali scegliere



La primavera, dopo qualche tentennamento, sembra finalmente arrivata ma, sulle scarpe protagoniste di stagione, fiori e boccioli sono sbocciati già da un po'. E, ammettiamolo, solo a guardarli, chissà perchè, ci sentiamo subito meglio.

La scelta è ampia e variegata e coinvolge praticamente tutte le categorie di calzature più cool di quest'anno: esimersi dall'acquistarne (almeno) un paio quindi sarà praticamente impossibile.

Dalle scarpe a fiori con tacco, declinate su décolleté in tessuto drappeggiato con fiorellini stampati, Mary Jane bon ton con cinturino alla caviglia, e mules stilose con applique floreali a rilievo.

La soluzione ideale da sfoggiare anche a matrimoni, battesimi, cresime and so on (e siamo sicure che in primavera con il ricco carnet di cerimonie avrete più di un'occasione in cui indossarle!).

Non mancano naturalmente le proposte flat, perfette per tutti i giorni: sabot e ballerine jacquard e persino sneakers, in pelle o in tela, arricchite da margherite, roselline e decori preziosi.





Le scarpe a fiori per la Primavera BALENCIAGA Décolleté in tessuto floreale con drappeggi.

Credits: mytheresa.com

ROCHAS Ballerine a punta con cinturino.

Credits: mytheresa.com

BOTTEGA VENETA Pumps bon ton con cinturino.

Credits: farfetch.com





CHARLOTTE OLYMPIA Mules con fiori ricamati.

Credits: net-a-porter.com

DIOR Sneakers a fiori con para alta.

Credits: dior.com

DOLCE & GABBANA Mary Jane con roselline ricamate.

Credits: store.dolcegabbana.com



GIANVITO ROSSI Ankle boots di velluto con decori.

Credits: mytheresa.com

GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND Sneakers di pelle con fiorellini sulla para.

Credits: mytheresa.com

JIMMY CHOO Biker boots con applique floreale.

Credits: net-a-porter.com



CHRISTIAN LOUBOUTIN Ankle boots di velluto a fiori.

Credits: net-a-porter.com

MANGO Sandali con fiori nel tacco in plexi.

Credits: shop.mango.com

MARC JACOBS Sneakers bianche con margherite applicate.

Credits: net-a-porter.com



MAX&CO. Sandali a fiori cut-out.

Credits: maxandco.com

PRADA Espadrillas in corda con fiori glitter.

Credits: farfetch.com

SALVATORE FERRAGAMO Ballerine di vernice con fiocchetto.

Credits: farfetch.com



SEE BY CHLOÉ Mules in denim con intarsio floreale.

Credits: mytheresa.com

TORY BURCH Ballerine T-bar in jacquard floreale.

Credits: mytheresa.com

TRUSSARDI Sandali in suede con nappine e fiori applicati.

Credits: trussardi.com



COACH Ballerine a punta con fiorellini.

Credits: it.coach.com

ZARA Décolleté a punta dalla stampa a fiori.

Credits: zara.com

