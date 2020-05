Guadagnare centimetri preziosi senza soffrire? Con questi 15 modelli si può!



Troppo presto per tirare fuori dalla scarpiera i sandali? Altroché! Le belle giornate di sole e le temperature piacevoli di questi ultimi giorni non fanno altro che confermarlo: l’estate non è poi così lontana ed è già tempo di esibire una pedicure a dir poco perfetta e di cominciare a sfoggiare i vostri amati sandali con il tacco comodo.

Che siano modelli con il tacco alto, che aiutano a slanciare a dovere la figura, o versioni più basse, decisamente più pratici, i sandali con il tacco comodo e largo sono i perfetti alleati in questa stagione e sono sempre un ottimo investimento in vista dell’estate.

Da indossare adesso, anche solo con un paio di jeans dal fit impeccabile e un pullover, e poi più in là, durante le prime serate estive, con gonne di ogni lunghezza e abitini iper femminili, i sandali con il tacco largo sono già in pole position nella nostre wishist estive e per fortuna in questa stagione potremo contare su una grandissima varietà di modelli da sfoderare h24, in ogni circostanza.

Le novità per la primavera-estate 2020? Si spazia dai più classici sandali, in pelle o suede, con cinturino alla caviglia o con i listini sottili, a versioni più estrose, dai colori vivaci o dalle stampe multicolor, in paglia colorata, con maxi fibbie, lacci e stringhe, applicazioni floreali o tacco glitterato. Ecco alcuni dei nostri modelli preferiti!

& OTHER STORIES Sandali con i listini sottili e tacco in legno

Credits: stories.com

CARMENS Sandali nude con tacco comodo e maxi fibbia

Credits: courtesy of press office

SERGIO ROSSI Sandali con tacco largo in pelle argentata

Credits: farfetch.com

H&M Sandali in pelle con lacci da annodare alla caviglia

Credits: 2.hm.com

CHIE MIHARA Sandali in pelle scamosciata con applicazione floreale

Credits: farfetch.com

CASADEI Sandali con il tacco comodo dal motivo intrecciato

Credits: farfetch.com

LOEFFLER RANDALL Sandali lace-up con tacco medio

Credits: farfetch.com

MANGO Sandali con tacco comodo effetto pitone

Credits: shop.mango.com

SAM EDELMAN Sandali in pelle scamosciata con tacco comodo

Credits: zalando.it

PELLICO Sandali con il tacco comodo a stampa check

Credits: courtesy of press office

FENDI Sandali con tacco largo con cinturino posteriore

Credits: farfetch.com

MAX&CO. Sandali in raso rosa con tacco largo

Credits: it.maxandco.com

PURA LOPEZ Sandali dorati con tacco comodo glitterato

Credits: zalando.it

TOMMY HILFIGER Sandali in pelle con monogramma

Credits: it.tommy.com