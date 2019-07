Dai modelli con la suola in gomma a quelli dai riflessi laminati o decorati con piccole borchiette colorate: ecco una selezione di sandali platform da puntare in questa stagione.



Nella lunga lista delle sandali più hot della stagione, tra versioni rasoterra con lacci e stringhe da annodare alla caviglia e proposte dai listini sottili e con il tacco a spillo, ci sono anche loro: quelli platform e flatform, quei modelli bassi ma con la suola alta che hanno il grande pregio di slanciare la silhouette e di farci guadagnare qualche centimetro in più senza soffrire.

A metà strada tra i sandali ultra flat e le zeppe, i platform garantiscono il massimo supporto al piede, sono confortevoli proprio come un paio di sneakers e si confermano la giusta via di mezzo per chi vuole delle calzature comode e pratiche ma non ha alcuna intenzione di rinunciare all’altezza.





Le influencer amano abbinarli a capi super sportivi, come i jeans cropped o i panta ciclisti, ma i sandali flatform si abbinano bene anche a capi più versatili e possono tranquillamente essere indossati anche solo con un paio di pantaloni a gamba larga, una gonna midi o un maxi dress estivo.

Quelli con la suola carrarmato completano alla perfezione i look più casual, mentre i modelli in pelle, corda e suede, arricchiti da dettagli colorati o dai riflessi metallizzati, si sposano bene anche con le mise più femminili.

Cosa accaparrarsi durante la prossima sessione di shopping? Ecco una selezione di sandali flatform da tenere d’occhio!





GIANVITO ROSSI Sandali flatform con suola in gomma

Credits: matchesfashion.com





ANCIENT GREEK SANDALS Sandali flatform con lacci da annodare alla caviglia

Credits: matchesfashion.com





CHRISTIAN LOUBOUTIN Sandali platform in suede con borchiette dorate

Credits: matchesfashion.com





VINCE Sandali platform color block in pelle

Credits: netaporter.com





A.P.C. Sandali in pelle con platform in suede

Credits: matchesfashion.com





KARL LAGERFELD Sandali platform stampati

Credits: farfetch.com





MIU MIU Sandali con platform in suede

Credits: mytheresa.com





CALL IT SPRING Sandali platform in pelle bianca

Credits: zalando.it





PRADA Sandali platform con cinturini a strappo

Credits: mytheresa.com





TIMBERLAND Sandali in pelle dai riflessi metallizzati

Credits: zalando.it









ZARA Sandali platform con suola in corda

Credits: zara.com





GIOSEPPO Sandali rossi con suola intrecciata

Credits: gioseppo.com









CARMENS Sandali platform in pelle con suola in gomma

Credits: carmens.it