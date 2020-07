Guadagnare centimetri in altezza senza che la comodità ne risenta? É proprio questa la peculiarità che rende i sandali platform i nostri best friends!

Che la moda anni 90 fosse tornata in grande spolvero non è certo un segreto. Ebbene, tra i must have di quel decennio fortunato pronti a conquistarci di nuovo ci sono anche loro, i sandali platform.

Sì, proprio il modello con suola alta e pari che ci consente di "svettare" anche di parecchi centimetri (alcuni modelli sono davvero vertiginosi!), il tutto senza minimamente intaccare l'aspetto comodità. Un sogno, non trovate?

Una cosa è certa, si tratta di una calzatura che divide: c'è chi le detesta e le trova decisamente poco aggraziate e chic, e chi invece d'estate non indosserebbe altro! Se appartenete alla seconda fazione, adorerete la nostra selezione con le versioni, alte o basse, più cool in circolazione.

ZARA

Credits: zara.com

STELLA MCCARTNEY

Credits: net-a-porter.com

CLERGERIE

Credits: mytheresa.com

CHANEL

Credits: chanel.com

ALAÏA

Credits: net-a-porter.com

STONEFLY

Credits: stonefly.it

ANNA FIELD

Credits: zalando.it

BATA

Credits: bata.it

ROGER VIVIER

Credits: mytheresa.com

PRADA

Credits: net-a-porter.com

STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

PRIMADONNA COLLECTION

Credits: primadonnacollection.com

MIU MIU

Credits: mytheresa.com

MANGO

Credits: shop.mango.com

JUTELAUNE

Credits: zalando.it

L'AUTRE CHOSE

Credits: lautrechose.com

H&M

Credits: hm.com

BERSHKA

Credits: bershka.com

CAFENOIR

Credits: cafenoir.it

CO

Credits: net-a-porter.com