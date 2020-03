Dai comodissimi modelli rasoterra alle più preziose proposte con il tacco a spillo: ecco quali sono i sandali più gettonati della primavera-estate 2020.



Chi l’ha detto che per acquistarli bisogna necessariamente aspettare l’arrivo della bella stagione? I sandali non sono più relegati al ruolo di calzature estive da sfoggiare solo nei mesi caldi! Oramai non conoscono stagioni e si portano all day long durante tutto l’anno.

Che siano sandali bassi, da indossare in spiaggia durante i primi weekend al mare; modelli dal tacco largo da sfoderare nella quotidianità; o con il tacco a spillo da sfoggiare sin da subito in tutte le occasioni speciali; è questo il momento giusto per cominciare a pensare a quali nuovi modelli vorremo con noi nei prossimi mesi.

Quali sono i sandali moda 2020? Come prevedibile, anche quest’anno griffe blasonate e catene del fast fashion si sono date alla pazza gioia proponendo per la nuova stagione un’infinità di modelli in grado di venire incontro a ogni esigenza di stile.

Per il giorno, i sandali minimal con listini sottili, quelli con il cinturino alla caviglia e il tacco comodo, quelli rasoterra dai colori pop e le stampe vivaci e quelli lace-up con i lacci in tessuto saranno un must.

Di sera invece ci penseranno i sandali gioiello, quelli con il tacco a spillo, dai riflessi laminati o ricchi di glitter e paillettes a completare party look e altre mise super eleganti.

Ecco alcuni dei sandali più belli che sono già approdati nelle nuove collezioni per la primavera-estate 2020.

PELLICO Sandali stampa check con cinturino alla caviglia.



Credits: pellico.net

& OTHER STORIES Sandali lace-up con i listini sottili

Credits: stories.com

BRUNO PREMI Sandali in pelle gialla con tacco comodo

Credits: courtesy of press office

GUCCI Sandali rasoterra con doppia G dorata

Credits: mytheresa.com

BLUMARINE Sandali in pelle nera con il tacco a spillo

Credits: courtesy of press office

CAFENOIR Sandali a stampa animalier con il tacco largo

Credits: courtesy of press office

L’AUTRE CHOSE Sandali rasoterra in pelle con cinturino alla caviglia

Credits: courtesy of press office

PALOMA BARCELO Sandali dorati con il tacco in paglia

Credits: courtesy of press office

ZARA Sandali con le fascette sottili con tacco sottile

Credits: zara.com

MIU MIU Sandali glitterati con il tacco largo

Credits: mytheresa.com

WINNIE HARLOW X STEVE MADDEN Sandalo infradito con cristalli e tacco alto.

Credits: stevemadden.com

H&M Sandali rasoterra con lacci da annodare alla caviglia

Credits: 2.hm.com

CARMENS Sandali in suede black&white con tacco largo

Credits: courtesy of press office

CULT GAIA Sandali in pelle con tacco alto a forma di sassi

Credits: mytheresa.com

ELVIO ZANON Sandali flat dai motivi animalier

Credits: courtesy of press office

TOD’S Sandali in pelle color cognac con tacco in legno

Credits: mytheresa.com

BATA Sandali rasoterra con listini dai dettagli fluo

Credits: courtesy of press office

MALONE SOULIERS Sandali rosa con cinturino alla caviglia e tacco comodo

Credits: courtesy of press office

TORY BURCH Sandali minimal in pelle metallizzata

Credits: toryburch.com

ALVIERO MARTINI Sandali neri in pelle con tacco largo

Credits: courtesy of press office

TOMMY HILFIGER Sandali flat in tessuto con nastri da annodare alla caviglia

Credits: it.tommy.com