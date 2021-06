Dimenticate le classiche flip flop. I sandali infradito targati PE 2021 sono super chic e si indossano lontano dalla spiaggia. Ecco quali sono i modelli da non lasciarsi sfuggire.

C’è chi le ama e chi le odia, ma una cosa è innegabile: le infradito restano un grande classico dell’estate. La novità è che quest’anno le indosseremo non solo al mare o in vacanza ma anche - e soprattutto - in città. Dimenticate le classiche flip flop: i modelli del momento sono quanto di più distante possa esserci dalle ciabattine in gomma che solitamente accompagnano i nostri look da spiaggia.

Sotto l'egida dei brand più cool, da Bottega Veneta a Jimmy Choo, i sandali thong - questo il loro nome “tecnico” - assumono un'aura completamente diversa grazie a tacchi micro, incroci strategici, listini sottili e lacci da annodare attorno alle caviglie. Le versioni proposte sono tantissime e includono modelli ultra minimal in puro stile anni ‘90, stiletti alla schiava, infradito con tacco bold e fasce maxi oppure imbottite.

In nappa, vernice o raso, dai toni neutri o declinati in nuance brillanti, hanno l’innegabile pregio di essere un vero passepartout in grado di “risolvere” le occasioni più diverse. Perfetti con gonne eleganti e slip dress, regalano un tocco posh anche a bermuda, capi in denim, maxi abiti e a tutti i basici del guardaroba estivo.

Per fare il pieno di ispirazione vi basterà dare una sbirciatina ai profili social di influencer e trend setter, che sono letteralmente impazzite per questo trend, facendo delle infradito con tacco l’elemento ricorrente di ogni look.

Ma prima, date un’occhiata alla nostra selezione: abbiamo intercettato tutti i sandali infradito più cool presenti in circolazione, ossia quelli da accaparrarsi assolutamente per svettare a passo sicuro verso la stagione calda. Pronte a scegliere il vostro?

Sandalo dorato con tacco kitten AEYDĒ

Sandalo infradito con tacco in metallo e braccialetto alla caviglia SPORTMAX

Sandalo alla schiava con tubolare in gommapiuma di nappa FRANCESCA BELLAVITA

Sandalo infradito con tacco e dettaglio-nodo ZARA

Sandalo bicolore a listini con tacco a rocchetto ZIMMERMANN

Slingback infradito con punta quadrata VAGABOND

Infradito slip-on in finta pelle con tacco H&M

Sandalo infradito con cinturino alla caviglia e suola quadrata BOTTEGA VENETA

Sandalo infradito in vernice JEFFREY CAMPBELL

Sandalo infradito a listini sottili STUDIO AMELIA

Sandalo infradito in raso con tacco geometrico THE ATTICO

Sandalo infradito con listini asimmetrici ALOHAS

Sandalo infradito in nappa con tubolare e tacco a lama KALLISTÉ

Mule infradito in pelle & OTHER STORIES

Sandalo in suede con punta quadrata e tacco sottile JIMMY CHOO

Sandalo cut out in pelle nude ATP ATELIER

Sandalo infradito in pelle con tacco grosso L’AUTRE CHOSE

Sandalo a listini sottili con lacci alla caviglia VIC MATIÉ

