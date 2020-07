Bassi e comodissimi oppure con tacco alto per un boost di glamour: abbiamo selezionato i sandali eleganti perfetti per impreziosire tutti i vostri look estivi

E chi l'ha detto che i sandali eleganti siano da destinarsi esclusivamente a cerimonie e uscite serali? Certo, sui look più raffinati rappresentano senza dubbio la ciliegina sulla torta.

Ma alcuni modelli estivi (specialmente quelli flat ultra-comodi) diventano un alleato prezioso anche di giorno sulle mise più basic. Basta puntare sulle varianti giuste, che siano alte o basse, e avrete a disposizione dei veri e propri jolly da sfoderare in tante occasioni diverse.

Per aiutarvi nell'ardua scelta abbiamo vagliato le proposte più chic in circolazione e decretato i vincitori, anche in base alle tendenze must di stagione. Pronte a lasciarvi tentare?

Sappiate che, data la varietà della selezione, le possibilità di trovare i sandali perfetti per voi sono decisamente alte.

Da quelli con listini incrociati (sì, proprio il modello most wanted del momento!) alle versioni con fascette ricamate da applique e dettagli metallizzati.

Da quelli in vernice pastello con tacco medio, che vi accompagneranno all day long, fino ai sandali gioiello ricoperti di strass luccicanti per brillare nelle notti estive più glamour.

Sandali gold alla schiava ZARA

Credits: zara.com

Sandali flat con fascette di strass GIANVITO ROSSI

Credits: mytheresa.com

Sandali silver con listini intrecciati AEYDÉ

Credits: mytheresa.com

Sandali infradito con tacco midi J CREW

Credits: jcrew.com

Sandali in suede con applique gioiello JIMMY CHOO

Credits: jimmychoo.com

Sandali in pelle gold DAMIANO MARINI

Credits: damianomarini.it

Sandali con fascia intrecciata in raso e paillettes A. BOCCA

Credits: abocca.co

Sandali con fibbia gioiello KURT GEIGER

Credits: mamaison.shoes

Sandali infradito stampa snake MANGO

Credits: shop.mango.com

Sandali flat in velluto con applique MIU MIU

Credits: miumiu.com

Sandali infradito stampa cocco MERCEDES CASTILLO

Credits: mytheresa.com

Sandali in velluto con tacco grosso & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Sandali metallizzati con plateau TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Sandali flat in pelle dorata H&M

Credits: hm.com

Sandali silver con cinturino alla caviglia AQUAZZURA

Credits: net-a-porter.com

Sandali gold con listini L'AUTRE CHOSE

Credits: lautrechose.com

Sandali in vernice con tacco midi LAZZARI

Credits: lazzarionline.com

Sandali con tacco ricoperti di strass STEVE MADDEN

Credits: stevemadden.it