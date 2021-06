In spiaggia con shorts e bermuda, ma anche in città con pantaloni, gonne e abitini di ogni foggia. Ecco una selezione di sandali con la zeppa che vorrete indossare h24.

Infradito, espadrillas, mules, slingback: in questo periodo dell’anno la lista della calzature di cui non sappiamo proprio fare a meno è sempre lunghissima e (ahinoi) è destinata a crescere ancora.

C’è infatti un altro modello da non dimenticare e da aggiungere in wishlist appena possibile: i sandali con la zeppa, una vera manna dal cielo specialmente in quei giorni in cui si cammina più del solito o si hanno in programma tante ore in piedi.

Non c’è infatti nulla di più comodo per guadagnare centimetri preziosi, slanciare la figura e riuscire a camminare anche tutto il giorno senza soffrire!

Quali sono i modelli più gettonati della stagione? Tra i must dell’estate ci sono di sicuro i sandali con la zeppa in paglia, in tela o rafia intrecciata, la ciliegina sulla torta dei look per la spiaggia, ma oramai sdoganati anche in città.

Perfetti nel quotidiano, dall’ufficio all’aperitivo, quelli in suede, dalle stampe colorate, con i cinturini intrecciati, le fasce in vinile o i listini sottili, proprio come vogliono gli ultimi trend.

Per la sera invece via libera ai sandali con la zeppa dai riflessi metallizzati, a quelli tempestati di glitter o ricchi di applicazioni gioiello: l’ideale per valorizzare un semplice slip dress di seta e qualunque altra mise super basic.

Scoprite i nostri preferiti e lasciatevi tentare!

SEE BY CHLOÉ Sandali con zeppa bicolor in gomma e sughero

Credits: mytheresa.com

CARMENS: Sandali con la zeppa in pelle scamosciata con punta quadrata

Credits: courtesy of press office

PRIMADONNA COLLECTION Sandali con la zeppa in corda intrecciata color cognac

Credis: primadonnacollection.com

L’AUTRE CHOSE Sandali con la zeppa con mini fiocchetto sulla punta

Credits: courtesy of press office

TOMMY HILFIGER Sandali con la zeppa con logo multicolor

Credits: it.tommy.com

POLLINI Sandali con zeppa in camoscio e motivo a scacchi

Credits: pollini.com

ZARA Sandali con la zeppa con fascette in vinile

Credits: zara.com

GIANVITO ROSSI Sandali in suede beige con la zeppa

Credits: mytheresa.com

ETRO Sandali con la zeppa in rafia intrecciata

Credits: farfetch.com

VIC MATIE' Zeppe in gomma avorio con fasce incrociate sul piede in morbida nappa

Credits: vicmatie.com

CULT GAIA Sandali con i listini sottili e la zeppa in legno

Credits: farfetch.com

CASTANER Sandali con la zeppa in tela e bande incrociate

Credits: courtesy of press office

STONEFLY Sandali con la zeppa e listini in vernice bianca a contrasto

Credits: stonefly.it

ALEXANDRE BIRMAN Sandali dorati con la zeppa con nodo sulla punta

Credits: farfetch.com

SAINT LAURENT Sandali in pelle con zeppa e cinturini intrecciati

Credits: ysl.com

FRAU Sandali scamosciati blu con la zeppa

Credits: courtesy of press office

BATA Sandali gialli con la zeppa intrecciata

Credits: courtesy of press office

MIU MIU Sandali glitterati con la zeppa in pelle metallizzata

Credits: farfetch.com

SALVATORE FERRAGAMO Sandali in nappa con suola in sughero

Credits: ferragamo.com

EMILIO PUCCI Sandali con zeppa bassa dalla stampa astratta

Credits: farfetch.com

KURT GEIGER LONDON Zeppe di corda con fili in lurex

Credits: mamaison.shoes

UGG Zeppe in pelle e rafia con listini incrociati e cinturino alla caviglia

Credits: mamaison.shoes