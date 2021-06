Comodi e versatili, i sandali con chiusura a strappo sono tra i trend più caldi dell'estate: ecco le varianti "most wanted" (Teva in primis, ovvio!)

Non chiamateli ugly sandals! D'accordo con la loro silhouette bold e la chiusura con strappi in velcro non sono proprio i sandali più "aggraziati" che ci vengano in mente, ecco.

Eppure il loro successo è sotto gli occhi di tutti: basta aprire Instagram per accorgersi all'istante di quante fashion victims abbiano conquistato. Merito senza dubbio della loro estrema comodità e di quel design così particolare che li rende davvero unici nel loro genere.

Il modello più iconico, l'Original Universal proposto da Teva, vegano con platform in gomma riciclata e cinturini regolabili, asseconda alla perfezione tutte le esigenze in termini di praticità e comfort assoluto. Si tratta infatti un sandalo dalle alte performance e con caratteristiche tecniche tali da adattarsi alle attività all'aria aperta, dal trekking alle passeggiate nel verde fino alle avventure più estreme.

Ebbene, esattamente come è successo in passato con le famose chunky sneakers, anche in questo caso il passo "da brutte e funzionali a favolose" è stato piuttosto breve. Ed eccole quindi spuntare come per magia ai piedi di attrici, influencer e fashion addicted di tutto il mondo, mixate non solo con mise sportive ma anche con look super raffinati (ahhh, quanto adoriamo i contrasti!).

Una cosa è certa: o li si ama o li si detesta, non esistono vie di mezzo. Se siete nella prima lista, eccovi tante alternative per la summer 2021 da accaparrarsi al volo e da sfoggiare davvero con tutto!

Original Universal in versione color-block TEVA®

Credits: tevafootwear.it

Navajo print PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

LANAPO

Credits: lanapo.it

MONCLER

Credits: moncler.com

ZARA

Credits: zara.com

ASH

Credits: ash.com

A fiori con suola in rafia LoveShackFancy loves Manebí

Credits: manebi.com

STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

A quadretti Vichy LOEFFLER RANDALL

Credits: loefflerrandall.com

CLEWOO

Credits: clewooshoes.it

MANGO

Credits: shop.mango.com

H&M

Credits: hm.com

ALEX DE PASE

Credits: alexdepase.eu

KURT GEIGER

Credits: kurtgeiger.com

TEVA check print su & Other Stories

Credits: stories.com