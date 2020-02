Dalle versioni total black a quelle iper colorate che porteranno una ventata di freschezza nel guardaroba di stagione: ecco una carrellata di sandali con platform che non vedrete l’ora di acquistare!

Sono decisamente più pratici di quelli con il tacco sottile e a differenza dei modelli rasoterra possono essere indossati tutto l’anno, non solo d’estate: i sandali con plateau (o platform) tornano a imporsi tra i grandi must delle collezioni moda.

Scelta sempre azzeccata per esaltare la massimo la silhouette e allungare le gambe senza soffrire, piacciono tanto perché coniugano perfettamente comfort e stile e forse è anche per questo che hanno già rubato il cuore di star d’oltreoceano e celeb nostrane (vedi Levante a Sanremo 2020) che amano sfoggiarle, con o senza calzino a vista, sia con i look super casual sia con quelli più femminili.

I sandali con plateau e tacco largo, in velluto, suede o a stampa cocco sono i più versatili in assoluto e possono facilmente trovare un posticino del guardaroba per il giorno; quelli in pelle metallizzata o in vernice sono invece una soluzione perfetta per la sera, indossati con abitini svolazzanti, gonne midi, pantaloni a palazzo o anche solo un paio di jeans.

Nelle nuove collezioni per la primavera-estate 2020 spiccano già proposte in oro e argento e nei classici nero-bianco-blu, ma non mancano neanche versioni dai colori pop, dalle romantiche stampe a fiori o declinate nelle più raffinate sfumature pastello.

Pronte a collezionare le più belle?

& OTHER STORIES Sandali platform in suede nero

Credits: stories.com

L’AUTRE CHOSE Sandali con plateau e tacco largo

Credits: farfetch.com

TWINSET MILANO Sandali con plateau T-bar in pelle laminata.



Credits: twinset.com

TABITHA SIMMONS Sandali in pelle effetto coccodrillo

Credits: matchesfashion.com

CHIE MIHARA Sandali scamosciati con plateau

Credits: zalando.it

AQUAZZURA Sandali platform in pelle metallizzata

Credits: mytheresa.com

PRADA Sandali in suede azzurro con plateau

Credits: mytheresa.com

GUCCI Sandali con platform in vernice arancione

Credits: mytheresa.com

STUART WEITZMAN Sandali con plateau dai riflessi metal

Credits: mytheresa.com

ROCHAS Sandali bianchi con platform

Credits: matchesfashion.com

MANGO Sandali in pelle cocco con plateau

Credits: shop.mango.com

MIU MIU Sandali platform a stampa margherite

Credits: miumiu.com

SAINT LAURENT Sandali in pelle bianca con plateau

Credits: mytheresa.com

DOLCE&GABBANA Sandali platform dai riflessi lamé

Credits: matchesfashion.com

GIUSEPPE ZANOTTI Sandali in suede giallo con plateau

Credits: giuseppezanotti.com

GIANVITO ROSSI Sandali in suede nero con plateau

Credits: mytheresa.com