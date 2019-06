Dai modelli in rafia, perfetti per la spiaggia, a quelli in pelle metallizzata, da sfruttare anche di sera: una selezione di sandali bassi adatti a ogni occasione.



Versatili, comodi, pratici e super chic: se siete alla ricerca di un nuovo paio di calzature da sfoggiare per tutta l’estate, noi non abbiamo dubbi: sono i sandali bassi il modello su cui dovreste assolutamente investire.

Perfetti per le vacanze al mare (e non solo), sono l’alternativa più fresca a sneakers, loafers e ballerine e in quelle giornate in cui la colonnina di mercurio sfiora i 40° gradi sono la scelta più azzeccata per completare con stile qualunque mise.

Avete presente quei giorni così caldi in cui anche il solo pensiero di doversi vestire fa venire le lacrime agli occhi? In questi casi basta indossare un abitino svolazzante e un bel paio di sandali rasoterra per risolvere ogni problema di look!





Che siano casual o più eleganti, i sandali bassi vi accompagneranno per tutta la stagione quindi davvero non c’è più tempo da perdere e, qualora non l’aveste ancora fatto, è arrivato il momento di fare una bella scorta di modelli da sfruttare in tutte le occasioni.

Dai modelli minimal con i listini sottili a quelli con preziose applicazioni gioiello, dalle versioni in tessuto e rafia a quelle in pelle o suede.

Ecco una selezione di sandali flat che non vedrete l’ora di acquistare!









CULT GAIA Sandali in pelle con listini sottili

Credits: modaoperandi.com









AQUAZZURA Sandali flat in suede e pelle metallizzata dorata

Credits: mytheresa.com









GIUSEPPE ZANOTTI Sandali infradito bianchi con applicazioni gioiello

Credits: farfetch.com









GIOSEPPO Sandali gialli con cinturino alla caviglia

Credits: gioseppo.com









MANGO Sandali lace-up dai riflessi metallizzati

Credits: shop.mango.com









MANOLO BLAHNIK Sandali blu con fascette sottili

Credits: farfetch.com









BIBI LOU Sandali flat in tessuto bicolor

Credits: zalando.it









THE ROW Sandali minimal in pelle con listini sottili

Credits: matchesfashion.com





MIU MIU Sandali con cinturini in pelle verniciata e tacco tempestato di cristalli

Credits: mytheresa.com





SEZANE Sandali flat con fascette in cuoio

Credits: sezane.com