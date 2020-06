I sandali bassi sono la soluzione ideale per coniugare comodità e stile: scoprite con noi i modelli più belli da acquistare subito

Farne a meno sarebbe impossibile. E il motivo è semplice: sono comodi, pratici ma anche super chic. In poche parole i sandali bassi d'estate sono il nostro best friend sia sui look da giorno sia su quelli da sera.

Sì, perché alcuni modelli, come quelli che vi mostriamo oggi, sono un vero passe-partout da sfoggiare nella routine quotidiana, dall'ufficio al tempo libero, ma non solo.

Abbinati a un abito raffinato o a una mise sofisticata sono perfetti persino nelle occasioni speciali, come ad esempio una cerimonia elegante. Insomma un vero e proprio "asso pigliatutto" del guardaroba da utilizzare senza moderazione.

Le varianti più belle su cui orientarsi per la stagione spring summer 2020? Noi abbiamo vagliato le tantissime proposte in circolazione per eleggere i nostri sandali flat del cuore (ma la lotta è stata dura, ve lo confessiamo!).

Con listini intrecciati o con cinturino alla caviglia. In pelle stampa cocco o in suede, con fascette effetto matelassé o con nappine. Con borchie rock o con strass luccicanti.

Classici in nero o in cuoio oppure più particolari, giocati su nuance cariche e positive come l'arancio, il rosa fluo, il turchese, il lilla o l'oro metallizzato. Non vi annoierete di certo nella scelta dei vostri preferiti!

Sandali dorati BERSHKA

Sandali in pelle intrecciata con pappine J CREW

Sandali con listini rosa fluo TWINSET MILANO

Sandali con fascette di strass ZARA

Sandali infradito con inserto metallico ROUJE

Sandali in pelle lilla LAZZARI

Sandali con listini incrociati L'AUTRE CHOSE

Sandali in pelle pitonata ELVIO ZANON

Sandali infradito stampa cocco MANGO

Sandali con strass PRIMADONNA

Sandali in pelle cuoio H&M

Sandali arancio con cinturino alla caviglia BRUNO PREMI

Sandali gold SEZANE

Sandali con borchie dorate BATA

Sandali alla schiava STRADIVARIUS

