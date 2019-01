Che cosa regalare a Lui per San Valentino? Ecco le proposte moda più carine



Fidanzato, marito, amico. Chiunque sia il vostro lui del cuore, se volete farlo felice e ricordargli quanto è speciale per voi, San Valentino è l'occasione giusta.



Ma se la persona in questione è molto esigente in fatto di stile, vi aiutiamo noi con una selezione di idee moda tra capi d'abbigliamento e accessori perfetti per stupirlo.

Dalla felpa della limited edition "Love is Love" di Alberta Ferretti alle sneakers Adidas più cool del momento.

Dal completo sartoriale con api e cuoricini firmato Gucci, un must per l'ufficio, alla felpa da jogging di Freddy per gli amanti del casualwear.

E ancora calzini e boxer a tema, borsoni da viaggio, gemelli da sfoggiare nelle occasioni speciali e molto molto altro ancora.

Scoprite la selezione e scegliete il regalo più adatto al suo stile.









San Valentino 2019: i regali per lui Felpa della collezione Love is Love ALBERTA FERRETTI

Credits: albertaferretti.com

Completo sartoriale con cuori e api GUCCI

Credits: gucci.com

Sneakers Continental 80 ADIDAS

Credits: adidas.it



Zainetto da viaggio BOGGI MILANO

Credits: boggi.com

Confezione di calzini LONDON SOCK CO.

Credits: mrporter.com

Fedina in argento con lavorazione filo spinato NOVE25

Credits: nove25.net





Felpa EVERLAST

Credits: everlast.it

Scarpe in suede FAREWELL FOOTWEAR

Credits: farewellfootwear.com

Felpa da jogging FREDDY

Credits: freddy.com



Calze con cuoricini e scritta love GALLO

Credits: theartofgallo.it

Cartella in pelle IL BISONTE

Credits: ilbisonte.com

Boxer con quadrifogli INTIMISSIMI UOMO

Credits: it.intimissimi.com



Calze lavorate ISSEY MIYAKE MEN

Credits: isseymiyake.com

Maglia girocollo in cashmere FALCONERI

Credits: it.falconeri.com

Giaccone impermeabile MANGO MAN

Credits: shop.mango.com



Pullover a girocollo NORTH SAILS

Credits: northsails.com

Occhiali da sole MAUI JIM

Credits: mauijim.com

Gemelli d'oro PIA MARIANI

Credits: piamariani.com



Polo a rombi PRINGLE OF SCOTLAND

Credits: pringleofscotland.com

Slip on ricamate RIVIERAS

Credits: rivieras.com

Borsone da viaggio YNOT?

Credits: ynot.it



Maglia a righe SUN68

Credits: sun68.com

T-shirt bianca con scritta H&M

Credits: hm.com

Camicia in lino PEPE JEANS LONDON

Credits: pepejeans.com



