Siete stufe dei soliti look? La soluzione è tornare alla semplicità, ecco perché la salopette sarà il vostro pass-partout per la bella stagione.

Una volta era la tuta da lavoro, oggi, la salopette di jeans è un capo pratico, easy e super glam! Bretelle, pettorina e automatici donano il giusto (re) style a un capo intramontabile e unconvetional. Dunque, non chiamatela divisa o le fashioniste potrebbero offendersi!

La salopette infatti, simbolo della working class, torna alla ribalta nella sua semplicità, declinata nel più tradizionale denim blu o in alternativa in una palette di nuance estive più calde come il corda, il tortora e il caffè.

Per rendere la vostra salopette più cool che mai, vi suggeriamo di giocare su un mix and match di abbinamenti. Infatti, per uno stile più sportivo potete scegliere di indossarla con un paio di sneakers e una cross body bag, oppure, per uno stile più chic con un sandalo alto e una mini messenger.

Insomma, la salopette è un capo così versatile che vi permetterà di switchare tra stili completamente diversi: preppy, hippy e grunge. Voi quale preferite?

Ecco nella nostra selezione i modelli di salopette di jeans più cliccati del momento!

LES TEMPS DES CERICES SU ZALANDO Salopette in denim blu.

DESIGUAL Salopette di jeans con bottoni rossi a contrasto.

MANGO Vestito salopette di jeans.

DUA LIPA PER PEPE JEANS Salopette corta in denim.

CALVIN KLEIN Salopette in denim con bretelle elasticizzate.

LEVI'S Salopette color ecru con bottoni laterali.

H&M Salopette in denim rosa con tasche over laterali.

PINKO Salopette in jeans con elastici alle caviglie.

ZARA Salopette in denim con spacco frontale.

PULL&BEAR Salopette corta con tasche laterali.

PLEASE Salopette baggy in denim delavé.

TOMMY HILFIGER Salopette in denim riutilizzato.

