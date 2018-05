Come indossare la salopette di jeans? Lasciatevi ispirare dalle nostre 4 proposte di look, non ve ne pentirete



Comoda e super cool, è lei la reginetta dello stile easy e rilassato che nella bella stagione è più opportuno e gradito che mai.

Stiamo parlando della salopette di jeans, uno dei capisaldi indiscussi degli anni 90, che quest'anno "torna a dire la sua" in maniera piuttosto decisa (non che avesse smesso di farlo, eh!).

L'errore da non commettere assolutamente, però, è proprio quello di trattarla esclusivamente come capo casual da relegare alle occasioni meno eleganti. Se il vostro dubbio è come abbinarla, eccoci qui a sollevarvi da dilemmi di look!

Mixata con i pezzi giusti, infatti, si può (e si deve), sfoggiare anche di sera o nei momenti speciali, dall'aperitivo con le amiche alla cenetta con lui.

Basta solo renderla preziosa, abbinandola agli accessori più glamour.

Ecco 4 outfit mix and match da scegliere in base al proprio gusto personale, e da replicare subito.









SALOPETTE DI JEANS E CAMICIA IN SETA





Per rendere più elegante e femminile la salopette in denim non serve poi molto impegno: basta scegliere un modello con disegni romantici come quello che vi suggeriamo noi, e abbinarci una camicia in seta e un paio di pumps in suede. I colori su cui orientarsi? Pastello, che domande!





Camicia MARELLA, salopette VALENTINO e pumps GIANVITO ROSSI.





Credits: it.marella.com, valentino.com e mytheresa.com





SALOPETTE DI JEANS E T-SHIRT





Per andare sul sicuro non c'è niente di meglio di una "coppia ben collaudata", come quella composta da salopette e t-shirt di cotone, magari a righe per un tocco alla marinara che d'estate ci piace sempre un sacco. Ai piedi mules ricamate d'ordinanza e il gioco è fatto.





T-shirt T BY ALEXANDER WANG, salopette J. BRAND e mules ALBERTA FERRETTI.





Credits: net-a-porter.com e albertaferretti.com





SALOPETTE DI JEANS E CROP TOP





Tra le scelte più young and cool, c'è la combo con lui, il crop top. Ossia il top corto (a volte anche molto corto!) che lascia intravedere diversi centimetri di pelle attraverso la aperture laterali della salopette. Solo una raccomandazione: se c'è il rischio che si palesi l'effetto rotolino, meglio evitare e puntare su altro.





Crop top MIU MIU, salopette SEE BY CHLOÉ, sneakers ADIDAS.





Credits: net-a-porter.com, farfetch.com e adidas.it





SALOPETTE DI JEANS E CAMICIA DI JEANS





Il total denim, più che una tendenza, è un vero e proprio alleato di charme, in tutte le stagioni e in tutti i momenti della giornata. Per "movimentarlo" un po' e renderlo più glam, sarà sufficiente mixarlo con un paio di stivaletti bianchi, modello must della primevera 2018.





Camicia BALENCIAGA, salopette ALEXACHUNG e stivaletti STUART WEITZMAN.





Credits: mytheresa.com