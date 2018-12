Neanche il tempo di mangiare il panettone che è già ora di pensare ai saldi...



È ufficialmente iniziato il countdown per i saldi invernali che inizieranno il 5 Gennaio, proprio il giorno prima dell'Epifania, in Lombardia e in moltissime altre regioni italiane.

Sugli e-commerce, invece, lo sappiamo bene, sono già cominciati da tempo (e moltissimi pezzi sono ormai sold-out).

Che cosa aggiungere dunque alla nostra wish list (o anche direttamente nel carrello!) per non arrivare impreparate a Gennaio e per fare dei veri affari e degli "investimenti" fashion a lungo termine?

Noi non abbiamo dubbi a riguardo e infatti abbiamo stilato una selezione dei capi e degli accessori must have dell'inverno 2019, da acquistare praticamente a occhi chiusi.

Qualche esempio? Si spazia dal morbido e coccoloso teddy bear coat, un vero e proprio tormentone del momento, alla gonna plissé in versione sparkling che potrebbe fare al caso vostro anche a Capodanno, perchè no?

E ancora, dagli stivaletti bianchi che quest'anno hanno letteralmente spopolato a pezzi passe-partout del guadaroba come il body a dolcevita, la camicia in denim e una borsa in pelle ladylike, da sfruttare sempre e comunque, ben oltre le mode passeggere.

Appuntatevi i nostri suggerimenti di shopping e buoni saldi a tutte!





Il cappotto "teddy bear"





MANGO

Credits: shop.mango.com





La camicia in denim





BENETTON

Credits: it.benetton.com





La pencil skirt "snake"





IMPERIAL

Credits: imperialfashion.com





Il tailleur in velluto a coste





ZARA

Credits: zara.com









Gli stivaletti "lace up"





PRIMARK

Credits: primark.com





La city bag di pelle





MICHAEL MICHAEL KORS

Credits: michaelkors.it





Il maxi cardigan





& OTHER STORIES

Credits: stories.com





Il body dolcevita





INTIMISSIMI

Credits: it.intimissimi.com





La gonna sparkling





PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI

Credits: net-a-porter.com





Gli stivaletti bianchi





GIANVITO ROSSI

Credits: net-a-porter.com





La sciarpa check print





FALCONERI

Credits: it.falconeri.com