L'attesa è (quasi) finita: i saldi estivi stanno arrivando! Se volete togliervi qualche sfizio, questi sono i pezzi chiave del guardaroba più chic da acquistare al volo

Mancano ormai pochissimi giorni all'inizio dei saldi estivi, alias uno dei momenti dell'anno più attesi da tutti noi.

Sì, perchè si tratta dell'occasione giusta per "spuntare" finalmente quel vestito che vogliamo acquistare da inizio stagione o quelle scarpe favolose dalla nostra lista dei desideri.

Segnatevi dunque la data esatta (la stessa per tutte le regioni e le città italiane, ad eccezione della provincia di Bolzano che seguirà regole diverse che variano in base al comune): giovedì 6 Luglio è il giorno giusto per togliersi qualche sfizio fashion e aggiungere un capo o un accessorio speciale nel vostro dress code quotidiano. E il tutto senza far piangere il portafoglio, o perlomeno limitando i danni!

Ma quali sono i pezzi su cui vale la pena investire e magari essere costretti anche a sgomitare con la concorrenza? Ne abbiamo selezionati alcuni che, a nostro avviso, non possono proprio mancare nel guardaroba più chic dell'estate.

Se non li avete ancora a disposizione dunque, potreste correre ai ripari adesso, approfittando del periodo di sconti e promozioni (tra l'altro online sono già iniziati da un po' ribassi e offerte speciali).

Si spazia da una blusa satin color avorio, un vero passe-partout, ai pantaloni a vita alta con le pinces, da indossare sia in ufficio che nel tempo libero. Dalla romantica gonna midi a fiori, all'immancabile abito in maglia lavorata, da portare con delle slingback con tacco midi.

E ancora un secchiello in rafia che vi tornerà utile sia in città che al mare, un paio di bermuda beige dal taglio sartoriale, un paio di jeans flared e una camicia in denim da portare singolarmente o anche in total look.

Insomma potete davvero sbizzarrirvi: scegliete i vostri "mai più senza" da comprare con i saldi estivi 2023!

Blusa fluida con fiocco MANGO

Credits: shop.mango.com

Pantaloni a vita alta con le pinces ZARA

Credits: zara.com

Maglia a righe MASSIMO DUTTI

Credits: massimodutti.com

Jeans flared CLOSED

Credits: closed.com

Abito corto in maglia SANDRO PARIS

Credits: it.sandro-paris.com

Camicia in denim MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

Gonna midi a fiori & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Slingback con tacco midi AEYDE

Credits: aeyde.com

Blazer oversize THE FRANKIE SHOP su Mytheresa

Credits: mytheresa.com

Camicia a righe H&M

Credits: hm.com

Bermuda beige COS

Credits: cosstores.com

Secchiello in rafia e pelle ARKET

Credits: arket.com