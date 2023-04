Pazze per il total look in denim? Ecco qualche #inspo da copiare al volo!

Fino a qualche tempo fa era snobbato, ritenuto troppo casual e poco versatile. Poi il revival degli anni Duemila l'ha riportato sulla cresta dell'onda, grazie anche a una schiera di stilisti e brand che ne hanno riscoperto le indiscusse qualità. Parliamo del look total denim, ovvero il vestirsi in jeans dalla testa ai piedi. Che si tratti di abbinare il classico pantalone cinque tasche con una camicia, la gonna con un trench oppure optare per un abito, poco importa, il denim è perfetto per provare combinazioni comode, easy chic e molto cool.



Basta fare attenzione alle gradazione di jeans e ai lavaggi: la scelta più raccomandabile e sicura è quella di scegliere la stessa nuance di denim per tutti i pezzi, creando un effetto monocolore facile e ad alto impatto visivo.





Se siete alla ricerca di ispirazione, eccovi 7 look rubati allo street style da cui prendere spunto!





Look total denim: l'outfit classico con pantaloni in jeans e camicia





Partiamo con un "classicone": pantaloni cinque tasche a gamba ampia e camicia in denim chiaro, portati con una semplice t-shirt bianca. Il trucco per non cadere nell'effetto "too casual" è abbinare accessori più particolari come una mini bag o un paio di scarpe che non siano le classiche sneakers! Utile anche inserire un dettaglio come un paio di orecchini o gioielli in oro per rendere prezioso il tutto.







Look total denim: l'outfit super femminile con gonna longuette in jeans e giacchina





Abbinamento decisamente più posh quello composto dalla longuette attillata e il giacchino avvitato, tutto in denim scuro. Anche qui la scelta degli accessori è importante: un paio di mules e un cintura in vita danno il tocco giusto per elevare ulteriormente l'outfit.







Look total denim: l'outfit country con giacca e shorts





Country chic l'outfit composto da giacca boxy con inserti trapuntati e shorts in denim. Il tutto è sdrammatizzato dagli stivali bassi in gomma e i calzerotti. Importante: scegliete degli shorts non eccessivamente corti e attillati.







Look total denim: l'outfit originale in versione patchwork





Se non avete timore di osare questo è il look che fa per voi. Il motivo patchwork che mixa scampoli di jeans di diverse nuance e lavaggi è sicuramente d'impatto. Basta non strafare con gli accessori, puntando su modelli semplici e basic. Il troppo, si sa, stroppia!





Look total denim: l'outfit con trench





E se riservassimo il denim a un unico pezzo? Allora perché non ha un capospalla come un trench, magari in denim stampato dal lavaggio "polveroso". Se volete "rafforzare" l'effetto total look abbinatelo a una mini bag nei toni dell'azzurro polvere e scarpe bianche!





Look total denim: l'outfit con salopette in jeans





Come non dimenticare uno dei capi in denim più amati? La salopette in jeans è un grande classico e anche oggi è tra i pezzi cult del total look. Il perché è facile intuirlo? Pratica e semplice, si indossa con sotto una tshirt, una camicia o un dolcevita e l'outfit è pronto in un secondo!

Look total denim: l'outfit con gonna in jeans midi e bustino





Come diceva il fascino del look del total look denim arriva dritto dritto dai favolosi anni Duemila. Come questo outfit che sarebbe stato perfetto addosso a Britney Spears, Beyoncé o un altro nome top di quegli anni... La gonna midi con spacco frontale si abbina a un corsetto in denim (anche lui capo in pieno revamp) e alla cintura in jeans!