Orizzontali o verticali? L'importante è che le righe non manchino mai nel nostro guardaroba!

È vero, è vero: sono super cool tutto l'anno. Ma nella bella stagione, secondo noi, il loro potenziale fashion schizza alle stelle, non trovate? Stiamo parlano delle righe, "IL" pattern per eccellenza che non può mai mancare nel guardaroba più chic.

La primavera estate 2019, non a caso, le ritrova protagoniste sui look più stilosi, dal casualwear ai capi più preziosi.

Appurato ciò, solo un dubbio sorge spontaneo: meglio quelle orizzontali, un classico senza tempo che ci riporta subito allo stile navy (in particolar modo nelle combinazioni di bianco-blu, bianco-nero e bianco-rosso).

Oppure quelle verticali che, oltre a essere glam (ma quanto sono belle le versioni a tinte arcobaleno?), hanno anche il grande pregio di allungare la silhouette facendoci sembrare più alte e slanciate?

A noi piacciono entrambe! E per questo abbiamo preparato una selezione di pezzi ad hoc per tutte e due le categorie.

Righe orizzontali Felpa con scritta DESIGUAL

Abito in maglia ALTUZARRA

Crop top BALMAIN

Tracolla JW ANDERSON

Pullover multicolor TWINSET MILANO

Abito midi MIU MIU

T-shirt di paillettes POLO RALPH LAUREN

Felpa & OTHER STORIES

Borsa EMILIO PUCCI

Maglia asimmetrica PRINGLE OF SCOTLAND

Micro cardigan VERONICA BEARD

Righe verticali Spolverino LANACAPRINA

Camicia ASCENO

Pantaloni MICHAEL KORS

Gonna midi MARELLA

Abito midi MISSONI

Camicia IMPERIAL

Pantaloni LA JOLIE FILLE

Borsa MIU MIU

Kimono KATE BY LATRAMODA

Ballerine PRETTY BALLERINAS

Blusa MONSE

Maxi dress MATIN

Minidress ZARA

Abito multicolor PRIMARK

Gonna PIAZZA SEMPIONE

