Natale 2021 si avvicina! Per non farsi trovare impreparate meglio iniziare a pensare fin da subito ai regali perfetti per le nostre persone del cuore. Qui trovate tante idee moda da non lasciarsi scappare

Chissà perchè sembra sempre lontanissimo e invece, ti distrai un attimo, ed è già Natale! Noi quest'anno però abbiamo deciso di giocare d'anticipo con i regali per poterci poi godere come si deve la magia del periodo natalizio, assaporandola con calma e senza stress. Vogliamo evitare insomma le code infinite nei negozi dell'ultimo minuto o l'attesa snervante di pacchi acquistati online troppo tardi e che rischiano di non arrivare per tempo.

Se siete anche voi dello stesso avviso, non potete di certo perdervi la nostra selezione con tante idee moda pensata per tutte le donne della nostra vita: dalla mamma alla migliore amica, dalla sorella alla collega, dalla suocera alla vicina di casa, insomma per chi volete voi.

Abbiamo infatti schierato in campo i capi e gli accessori più cool del momento, mixati a qualche grande classico del guardaroba, che siamo sicure riusciranno ad accontentare un po' i gusti e le esigenze di stile di tutte.

Chissà che scorrendo la gallery non vi venga in mente anche un bel regalo da farvi in prima persona. Del resto non fa mai male gratificarsi un po', non è vero?

Natale 2021: i regali fashion per lei Abito in velluto KOCCA



Credits: kocca.it

Pumps in vernice A.BOCCA



Credits: abocca.co

Piumino rosso ADD



Credits: add.it

Abito con ruches & OTHER STORIES



Credits: stories.com

Pumps con fiocco e inserto in plexi AQUAZZURA



Credits: aquazzura.com

Giacca in lana crochet MIU MIU



Credits: miumiu.com

Yuma bag in Saffiano MAIZENA



Credits: maizenaitalia.com

Maglione in lana girocollo BOSS



Credits: hugoboss.com

Pullover ALESSANDRO ENRIQUEZ



Credits: alessandroenriquez.com

Shopper in tartan LE PANDORINE



Credits: lepandorine.it

Sciarpa in puro cashmere MALO



Credits: it.malo.it

Cappotto lungo effetto pelliccia OOF WEAR



Credits: oofwear.com

Pullover jacquard MOMONI'



Credits: momoni.it

Stivali a fiori CUOIO DI TOSCANA



Credits: cuoioditoscana.it

Guanti lunghi ALABAMA MUSE



Credits: alabamamuse.it

Cappotto lungo con farfalle a contrasto GENNY



Credits: genny.com

Hobo bag mini in shearling CALICANTO



Credits: calicantoluxurybags.it

Calzini animalier ATTIC AND BARN



Credits: atticandbarn.it

Stivaletti stringati CULT



Credits: cultofficial.com

Borsa a mano con cristalli ANTEPRIMA



Credits: anteprima.com

Bomber stampa pied de poule KITON



Credits: it.kiton.com

Gonna plissé glitter IMPERIAL



Credits: imperialfashion.com

Cappello in vernice PRADA



Credits: prada.com

Cappotto FRACOMINA



Credits: it.fracomina.com

Cappa MARTINO MIDALI



Credits: martinomidali.com

Pullover PLEASE



Credits: pleasefashion.com

Pochette metallizzata NALI'



Credits: nalishop.it

Occhiali da sole EYEPETIZER



Credits: eyepetizer.it

Pantaloni a zampa in velluto DIXIE



Credits: dixiefashion.com

Borsa effetto shearling SANDRO PARIS



Credits: it.sandro-paris.com

Chemisier stampa tartan CETTINA BUCCA



Credits: cettinabucca.com

Tracolla in pelle AMEDEO TESTONI



Credits: testoni.com

Beanie BLAUER USA



Credits: blauerusa.com

Blazer jacquard NASCO UNICO



Credits: nascounico.com

Abito in velluto BEATRICE .B



Credits: beatriceb.com

Abito lungo in raso AMOTEA



Credits: amotea.com

Cerchietto in velluto THE BEATRIZ



Credits: thebeatriz.com

Sandali BIRKENSTOCK



Credits: birkenstock.com

Custodia per il cellulare ALEXANDER MCQUEEN



Credits: alexandermcqueen.com

Borsa LOEWE



Credits: loewe.com

Camicia in velluto LABO.ART



Credits: laboart.com

Chino pants DOCKERS



Credits: eu.dockers.com

Cappello VERAROAD



Credits: veraroad.com

Chunky boots ASH



Credits: ash.com

Maglia unisex DRUMOHR



Credits: drumohr.com

Pantaloni in velluto LEVI'S



Credits: levi.com

Mascherina FILA EYEWEAR



Credits: filaeyewear.com

Borsa in simil pelliccia SALAR MILANO



Credits: salar.it

Maxi sciarpa jacquard FALIERO SARTI



Credits: falierosarti.com

Piumino corto con cappuccio HUNTER



Credits: hunterboots.com

Sneakers Novablast 2 ASICS



Credits: asics.com

Cappotto in tartan MARYLING



Credits: maryling.com

Blazer in tweed MANGO



Credits: shop.mango.com

Occhiali da sole BOLON Eyewear



Credits: boloneyewear.com

Stivaletti con dettaglio catena BRUNO PREMI



Credits: brunopremi.com

Maglione GAS JEANS



Credits: gasjeans.com

Wrap dress MORFOSIS



Credits: morfosis.it

Tracolla in vernice CHIARA BONI



Credits: chiaraboni.com

Baseball cap New Era



credits: neweracap.eu

Borsa a cuore SHEIN



Credits: it.shein.com

Sneakers ALEX DE PASE



Credits: alexdepase.eu

Occhiali da sole SILHOUETTE



Credits: silhouette.com

Sneakers NEW BALANCE



Credits: newbalance.com

Infradito HAVAIANAS



Credits: havaianas-store.com

Borsa in tweed EMANUELA BIFFOLI



Credits: biffoliofficial.it

Abito in pizzo C&A



Credits: c-and-a.com

Borsa in pelle burgundy con catena dorata BORBONESE



Credits: borbonese.com

Camicia boxy in crepe di seta FUORIUSO



Credits: fuoriuso.eu

Pull smanicato a collo alto CAMOMILLA ITALIA



Credits: camomillaitalia.com

Tracolla in pelle lavorata CAMPOMAGGI



Credits: campomaggi.com

Scarponcini TIMBERLAND



Credits: timberland.it

Cappotto damascato MP Massimo Piombo x Understatement Milano



Courtesy of Press Office





Pumps in suede CHIE MIHARA



Credits: chiemihara.com

Piumino DUVETICA



Credits: duvetica.it

Pullover a dolcevita FALCONERI



Credits: falconeri.com

Cappotto a vestaglia GIANLUCA CAPANNOLO



Credits: gianlucacapannolo.com

Leggings stampa check FREDDY



Credits: freddy.com

Piumino con cappuccio FIORELLA RUBINO



Credits: fiorellarubino.com

Tubino rosso HANITA



Credits: hanita.it

Mini secchiello HALITE



Credits: halitejewels.com

Hiking boots DOUCAL'S



Credits: doucals.com

Occhiali da sole cat-eye ITALIA INDEPENDENT



Credits: italiaindependent.com

Camicia in raso con fiocco JUDY ZHANG



Credits: judyzhang.nyc

Minigonna a pieghe LES COPAINS



Credits: lescopains.com

Secchiello in velluto IACOBELLA



Credits: iacobella.com

Tracolla matelassé GUESS



Credits: guess.eu

Pullover natalizio LUISA SPAGNOLI



Credits: luisaspagnoli.it

Foulard stampato LUHDO ATELIER



Credits: luhdoatelier.com

Secchiello in pelle LANCEL



Credits: lancel.com

Pumps in tweed MALONE SOULIERS



Credits: malonesouliers.com

Portachiavi MIALMA MILANO



Credits: mialmamilano.it

Cappello con laccio in suede MONTEGALLO by Alice Catena



Credits: montegallo.eu

Cardigan con bottoni gioiello MOTIVI



Credits: motivi.com

Camicia stampata OTTOD'AME



Credits: ottodame.it

Pullover in lana lavorata PARAJUMPERS



Credits: parajumpers.it

Stivaletti texani MANILA GRACE



Credits: manilagrace.com

Blazer check print NARA CAMICIE



Credits: naracamicie.com

Maglione verde a collo alto PAUL SMITH



Credits: paulsmith.com

Slingback in broccato TORY BURCH



Credits: toryburch.com

Abito con maniche a sbuffo ROMEO GIGLI



Credits: romeogigli.it

Sandali in pelle metallizzata LANAPO



Credits: lanapo.it

Occhiali con montatura red SARAGHINA Eyewear



Credits: saraghinaeyewear.it

Maglione a trecce POMANDÈRE



Credits: pomandere.com

Sandali con strass SANTONI



Credits: santonishoes.com

Clutch dorata SERAPIAN



Credits: serapian.com

Sneakers in denim MANEBI'



Credits: manebi.com

Giacca in tweed con colletto di pelo WEILI ZHENG



Credits: weilizheng.com

Pumps con cinturino dorato TAMARIS



Credits: tamaris.com

