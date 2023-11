Sono tantissimi i brand che ogni anno dedicano collezioni ad hoc per i nostri amichetti pelosini. Ecco tutte le proposte più carine in circolazione, perfette anche per Natale

Chi ha un animale domestico non potrà non essere d'accordo: cagnolini e gattini sono membri della famiglia a tutti gli effetti e, quando arriva il Natale, pensare a un regalo per loro è sinonimo di amore e felicità. Lo scambio dei regali infatti è un gesto che coinvolge davvero tutti e quest'anno, fare un pensiero al vostro amico fedele sarà anche super chic.

Tanti brand infatti hanno realizzato collezioni personalizzate per i nostri amichetti pelosi e, data la qualità dei materiali utilizzati e la dolcezza dei modelli, siamo sicure saranno regali super apprezzati.

Cappottini, mantelle, medagliette personalizzabili, sono solo alcune delle proposte che marchi come Liu Jo, Benetton, Fendi, e Ralph Lauren hanno ideato, e noi siamo già con gli occhi a cuoricino pensando ai nostri animaletti vestiti con maglioncini en pendant con i nostri o con indosso pettorine glamour da sfoggiare durante le passeggiate quotidiane.

Qualsiasi sia la vostra motivazione, fare un regalo glamour al vostro animale domestico o a chi ha ne ha uno, renderà le feste estremamente più dolci.

Vi lasciamo una selezione ad altissimo livello di cuteness di cui vi innamorerete all'istante. Scoprite con noi le proposte più belle in circolazione da dedicare ai vostri amici a quattro zampe.

HUGO BOSS - Giubbotto in tessuto impermeabile ad asciugatura rapida. Realizzato con un'apertura per il guinzaglio, con collo regolabile e fasce che mantengono una vestibilità perfetta.

ALESSANDRO ENRIQUEZ X ARCAPLANET - L'esclusiva collezione pet realizzata per sostenere il reparto pediatrico del Fatebenefratelli di Milano

BARBOUR - Pettorina multicolore in cotone, in stampa con motivo tartan e chiusura con fibbia.

H&M - Pullover in filato peloso con collo alto in maglia a coste e bordo in maglina attorno alle zampe anteriori

SPARK PAWS - Maglione plaid a quadretti verdi in tessuto morbido effetto velluto

ZARA - Cappotto per cani imbottito in cotone con stampa a quadri natalizia e interno in pelliccia sintetica

DoDo Jewels - Ciondolo gatto in oro giallo 18K

MOTIVI - Collare Pet Collection in similpelle; cinturino regolabile con fibbia in metallo

FENDI - Cappottino per cani realizzato in nylon, con motivo FF nei toni del marrone e del tabacco.

UNITED PETS & SAVE THE DUCK - Stuoia in un morbido tessuto effetto peluche, disponibili nelle palette black&white, cactus green, forest green&black

PANDORA - Charm zampina in Argento Sterling 925 e impreziosito da pietre di zirconia cubica scintillante

LIU JO PETS - Bomber leggero imbottito elasticizzato e impermeabile

POLDO DOG COUTURE - Collare a righe in pelle bicolore con applicazione in ottone

RALPH LAUREN - Giacca trapuntata e foderata in pile con tasche applicate e cintura funzionale

TOMMY HILFIGER - Impermeabile in nylon con cappuccio, chiusura con zip e apertura per guinzaglio sul retro del collo

BENETTON - WE ARE FAMILY capsule collection, maglia jacquard in versione rosa

ALIITA - Bracciale Dog in corda con ciondolo in oro 9kt

MY FAMILY - Medaglietta Friends smaltata a mano e rifinita in ogni dettaglio

