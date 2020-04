Iconica e rètro, ci affascina sempre: parliamo della stampa a quadretti Vichy, un vero e proprio must della primavera-estate. Lasciatevi contagiare!

Per fare il pieno di glamour nella bella stagione non c'è nulla di meglio di un guardaroba a quadretti Vichy.

La stampa iconica resa celebre da Brigitte Bardot - che l'amava a tal punto da sceglierla anche nel giorno delle sue nozze - non accenna minimamente a perdere lustro. Anzi, torna ad affascinarci ogni anno di più!

In questo periodo in cui vige il divieto assoluto di uscire di casa non possiamo far fruttare ad hoc tutto il suo charme, questo è chiaro. Ma possiamo ugualmente prepararci al post quarantena con una selezione di capi e accessori Vichy che ci regaleranno dei look strepitosi più avanti, no?

Blazer, gonne, pantaloni, vestiti corti e midi, e naturalmente anche tanti accessori: cappelli, borse, sandali e persino un bel bikini da sfoggiare al mare non appena sarà possibile andarci.

Le nostre declinazioni preferite, lo confessiamo, restano quelle classiche giocate sul bianco + nero, bianco + rosa baby e bianco + azzurro pastello.

Ma c'è spazio anche per altre combinazioni cromatiche: dal rosso all'arancio, passando per il lilla o il blu, scegliete la vostra e preparatevi a un'estate dall'allure femminile e bon ton.

Blazer PACO RABANNE

Credits: mytheresa.com

Gonna midi TOPSHOP

Credits: topshop.com

Sandali J. CREW

Credits: jcrew.com

Cappello GI'N'GI

Credits: gingi.it

Crop top MIU MIU

Credits: mytheresa.com

Pantaloni a sigaretta ZARA

Credits: zara.com

Costume due pezzi CALZEDONIA

Credits: it.calzedonia.com

Abito chemisier MANGO

Credits: shop.mango.com

Blusa OLTRE

Credits: oltre.com

Minigonna & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Shopper O BAG

Credits: obag.it

Completo LUISA SPAGNOLI

Credits: luisaspagnoli.it

Gonna midi con bottoni H&M

Credits: hm.com

Shorts BURBERRY

Credits: farfetch.com