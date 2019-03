In primavera non sbocciano solo fiori… attenzione ai rettili! È il momento di sfoggiare capi e accessori pitonati. Ecco tutte le novità.



Grintosa, audace, sexy, la stampa pitone è ormai un evergreen tra le tendenze di stagione ma che diventasse così virale, tra fashion victim e non, non ce lo aspettavamo.

Eppure, nonostante l’effetto too much (eccessivo), il pitone riesce a convincere e torna in auge perché conferisce al look un effetto wild dalla grande presenza scenica.

Non a caso questo pattern imperversa nel guardaroba e tra le tendenze moda della primavera 2019 spuntando su maxi abiti chemisier, trench, sneakers, it-bag e sandali svettanti, creando un inedito contrasto tra le tenui tinte pastello e un sofisticato mood esotico.

Dunque, se siete in cerca di un look chic-sauvage che incarni lo spirito selvaggio dalla grande personalità vi basterà sfogliare la nostra gallery effetto python e… shop the best!

ATTICO Maxi trench pitonato con cintura in vita.

BATA Sandalo in pelle effetto pitone con maxi fibbia.

BIANCHI E NARDI Maxi bag collezione "Federica" impreziosita da cintura con gemelli.

CARMENS Sandalo con tacco squadrato e cinturino in pelle effetto python.

EMILIA WICKSTEAD Gonna plissé declinata in rosa antico.

FENDI borsa a mano in pitone decorata a contrasto con tralci di fiori rossi.

CHLOÉ Sneakers Lauren a punta tonda e pelle stampata.

PINKO Blazer con stampa effetto pitone color giallo fluo.

MANILA GRACE Borsa small tote collezione "Felicia" in ecopelle stampa pitone.

MYKITA Occhiale da sole con montatura effetto pitone.

MOTIVI Mini bag realizzata in ecopelle pitone con chiusura in metallo a cuore.

PHILOSOPHY BY LORENZO SERAFINI Pantaloni a vita alta effetto python.

TOD'S Mocassino in pitone con dettagli metallici dorati.

ROTATE Abito lungo con scollo a barca e stampa pitonata.

THE RAGGED PRIEST Mini gonna rosa pitonata con cerniera laterale.

